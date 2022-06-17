Совещательный орган Евросоюза призывает предоставить Украине статус кандидата — Finance.ua

Совещательный орган Евросоюза призывает предоставить Украине статус кандидата

Сегодня 09:38

Европейский экономический и социальный комитет — совещательный орган Европейского Союза — призывает предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом говорится в резолюции , одобренной сегодня и опубликованной на сайте комитета.

«Европейский экономический и социальный комитет призывает Европейский Совет предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС на его заседании 23-24 июня 2022 года. Статус кандидата должен быть предоставлен Украине без причинения вреда нынешнему процессу присоединения стран Западных Балкан», — отмечается в резолюции.

Европейский экономический и социальный комитет также выступает в поддержку создания системы постепенных интеграционных шагов на основе воплощения правовых норм ЕС.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления статуса кандидата в членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, согласно которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая — охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

В Европейской комиссии 17 июня объявят вывод о заявке Украины на членство в Европейском Союзе, согласно которому будет решаться вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.