Рада не поддержала повышение зарплат прокуроров — Finance.ua

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Рада не поддержала повышение зарплат прокуроров

Казна и Политика
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Рада не поддержала повышение зарплат прокуроров
Рада не поддержала повышение зарплат прокуроров
Верховная Рада не поддержала повышение зарплат прокуроров в 2025 году.
Как сообщила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа, за соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.
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«Рада оставила прожиточный минимум для расчета зарплат прокуроров в 2025 году на уровне 1600 грн, но не поддержала повышение зарплат прокуроров в бюджете 2025», — сообщила депутат.
Таким образом, зарплаты прокуроров в следующем году не вырастут на 37%, на что планировали направить три миллиарда гривен.
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Напомним, по данным Госстата, самая высокая заработная плата в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 36,4 процента до 49 830 гривен. Далее следует «Финансовая и страховая деятельность». Здесь в среднем получают 39 502 гривны. Рост на 19,9 процента. На третьем месте — «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 27 303 гривны. Рост на 24,9 процента. Самые низкие зарплаты в образовании 13 849 гривен. Здесь рост зарплат составил 15,1 процента.
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По материалам:
Finance.ua
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