Что будет с зарплатами в Украине до конца 2024 года — Finance.ua

Что будет с зарплатами в Украине до конца 2024 года Сегодня 09:27

Что будет с зарплатами в Украине до конца 2024 года

За три месяца до завершения текущего года прогнозы роста зарплат украинцев изменились. Этот показатель будет меньше, чем ожидалось ранее. Такие данные обнародовал партнер в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза в своем Facebook.

«Мы ухудшаем прогноз роста средней заработной платы в 2024 году до 20,3 тыс. грн, что эквивалентно примерно $500 (предыдущий прогноз — $510) с учетом более существенной девальвации в этом году», — написал он.

К тому же, эксперт спрогнозировал, что среднегодовой индекс потребительских цен будет на уровне 5,7% с ускорением до 8−9% до конца года. Индекс цен производителей прогнозируется на уровне 11−13% в среднем за год. Со своей стороны курс гривны продолжит плавно девальвировать и к концу 2024 года достигнет уровня 43 гривны за доллар.

Об этих и других показателях Григорий Кукуруза подробнее расскажет на конференции «Жить на проценты» в ноябре, где он выступит с темой «Экономический прогноз: как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2023—2024 году?»

Кто еще среди спикеров?

К мероприятию также присоединятся:

Эрик Найман, Основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S

Артем Щербина, Директор по инвестициям Capital Times

Михаил Пацан, Инвестор и финансовый консультант, основатель Академии финансовой грамотности и WEB3 университета Learn to earn Global

Иван Компан, Финансист, основатель First Kyiv Investment Club

Елена Маленкова, Управляющий партнер KDU Realty Group

Александр Колб, СЕО digital-агентства Promodo, генеральный директор Toloka. vc

Спикеры расскажут о надежных методах накапливать и приумножать деньги, способы обеспечения пассивного дохода и наиболее действенные инвестиционные инструменты. В частности, эксперты подробно рассмотрят темы, касающиеся фондового рынка, криптовалюты , недвижимости, земельных инвестиций.

Как попасть на конференцию «Жить на проценты»?

Мероприятие будут проводить в двух форматах — офлайн и онлайн. Купить билеты можно по ссылке

Состоится конференция 9 ноября в Киеве в Chamber Plaza. Локация имеет укрытие на случай воздушной тревоги.

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