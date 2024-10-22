Новые зарплаты украинцев: какие суммы налогов взыщут с каждой тысячи дохода — Finance.ua

Новые зарплаты украинцев: какие суммы налогов взыщут с каждой тысячи дохода Сегодня 12:04 — Личные финансы

Новые зарплаты украинцев: какие суммы налогов взыщут с каждой тысячи дохода, Фото: freepik.com

В Украине парламент принял закон о повышении ставки военного сбора с 1,5% до 5%. То есть работодателям придется платить с заработной платы наемных работников 23%, а не 19,5% налога (НДФЛ — 18%, военный сбор — 1,5%).

Об этом пишет Новости. Live.

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Ожидается, что новый закон о налогах вступит в силу на следующий день после его обнародования. Тогда и начнут отчислять с доходов наемных работников новый размер военного сбора.

То есть работодателям придется по-разному считать налоги с аванса и зарплаты работников. Так, авансы выплатят до новых норм и учтут военный сбор в размере 1,5%, а другую часть зарплаты — по новой ставке 5% сбора.

Новые суммы налогов с зарплаты

Так, налог на доходы физлиц останется неизменным и составит 18% (180 гривен с каждой тысячи объема дохода). К этому нужно прибавить 5% или 50 гривен военного сбора по новой ставке — размер отчисления составит 230 гривен с каждой тысячи гривен объема дохода.

Из средней заработной платы наемного работника в 20 тысяч гривен вычтут 4,6 тыс. гривен налогов. То есть, в итоге после отчислений работнику выплатят 15,4 тыс. гривен.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада в четверг, 10 октября, приняла во втором чтении закон об увеличении налогов 11 416-д. Речь идет об исторически большом увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем;

один из авторов законодательных изменений, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев утверждает, что «из плохих решений правительство выбрало «то, которое показалось менее плохим»;

в НБУ говорят, что повышение налогов возымеет почти нулевое влияние на инфляцию. Увеличение налогов с граждан компенсируется расходами из бюджета.

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