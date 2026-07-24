Рада готовит законодательную базу для первых выборов после войны Сегодня 11:10

Украина консультируется с международными партнерами

В Верховной Раде совместно с экспертами и представителями гражданского общества нарабатывают законодательную основу для проведения первых выборов после отмены военного положения. В то же время, подготовка к избирательному процессу не означает, что выборы состоятся в ближайшее время.

Об этом шла речь во время тематической дискуссии, организованной Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, с участием послов государств-участников ОБСЕ, передает Судебно-юридическая газета.

Выборы во время военного положения невозможны

Участники мероприятия обсудили подготовку Украины к первым послевоенным выборам и вызовы, не имеющие аналогов в современной Европе.

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства подчеркнули, что подготовка к выборам не означает спешку, а является проявлением ответственного подхода.

При этом в комитете подчеркнули, что пока в Украине действует военное положение, проведение выборов невозможно.

Какие вопросы необходимо урегулировать

Перед проведением выборов Украина должна решить ряд важных вопросов, среди которых:

обеспечение участия в голосовании миллионов граждан, находящихся за границей;

реализация избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

организация голосования военнослужащих;

восстановление и защита избирательной инфраструктуры;

актуализация Государственного реестра избирателей;

обеспечение безопасности избирательного процесса;

противодействие возможному внешнему вмешательству.

«Каждый из этих вопросов требует отдельного решения, но вместе они должны сформировать целостную и понятную избирательную систему», — отметили в Комитете.

Украина консультируется с международными партнерами

В Верховной Раде уже работают над будущей законодательной базой по проведению выборов совместно с экспертной средой и представителями гражданского общества.

Также Украина проводит консультации с международными партнерами, в частности ОБСЕ, о правовой экспертизе, технической поддержке, обмене опытом и будущем международном надзоре за избирательным процессом.

В Комитете отметили, что первые послевоенные выборы должны состояться не просто как можно скорее, а тогда, когда государство сможет обеспечить их безопасность, прозрачность и легитимность.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о достижении консенсуса по поводу невозможности проведения выборов в Украине во время военного положения.

Также Finance.ua писал , что проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.

Владимир Зеленский отмечал , что готов к выборам и «не держится» за должность. В то же время, остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.

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