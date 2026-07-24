Рада готовит законодательную базу для первых выборов после войны
В Верховной Раде совместно с экспертами и представителями гражданского общества нарабатывают законодательную основу для проведения первых выборов после отмены военного положения. В то же время, подготовка к избирательному процессу не означает, что выборы состоятся в ближайшее время.
Об этом шла речь во время тематической дискуссии, организованной Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, с участием послов государств-участников ОБСЕ, передает Судебно-юридическая газета.
Выборы во время военного положения невозможны
Участники мероприятия обсудили подготовку Украины к первым послевоенным выборам и вызовы, не имеющие аналогов в современной Европе.
В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства подчеркнули, что подготовка к выборам не означает спешку, а является проявлением ответственного подхода.
При этом в комитете подчеркнули, что пока в Украине действует военное положение, проведение выборов невозможно.
Какие вопросы необходимо урегулировать
Перед проведением выборов Украина должна решить ряд важных вопросов, среди которых:
- обеспечение участия в голосовании миллионов граждан, находящихся за границей;
- реализация избирательных прав внутренне перемещенных лиц;
- организация голосования военнослужащих;
- восстановление и защита избирательной инфраструктуры;
- актуализация Государственного реестра избирателей;
- обеспечение безопасности избирательного процесса;
- противодействие возможному внешнему вмешательству.
«Каждый из этих вопросов требует отдельного решения, но вместе они должны сформировать целостную и понятную избирательную систему», — отметили в Комитете.
Украина консультируется с международными партнерами
В Верховной Раде уже работают над будущей законодательной базой по проведению выборов совместно с экспертной средой и представителями гражданского общества.
Также Украина проводит консультации с международными партнерами, в частности ОБСЕ, о правовой экспертизе, технической поддержке, обмене опытом и будущем международном надзоре за избирательным процессом.
В Комитете отметили, что первые послевоенные выборы должны состояться не просто как можно скорее, а тогда, когда государство сможет обеспечить их безопасность, прозрачность и легитимность.
Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о достижении консенсуса по поводу невозможности проведения выборов в Украине во время военного положения.
Также Finance.ua писал, что проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.
Владимир Зеленский отмечал, что готов к выборам и «не держится» за должность. В то же время, остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.
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