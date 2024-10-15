Работу в Украине прекратили около трети интернет-провайдеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работу в Украине прекратили около трети интернет-провайдеров

Фондовый рынок
110
Работу в Украине прекратили около трети интернет-провайдеров
Работу в Украине прекратили около трети интернет-провайдеров
Почти треть операторов электронных коммуникаций, предоставлявших услуги доступа в интернет в Украине, прекратила работу после запрета работать на упрощенной форме налогообложения.
Об этом сообщил глава подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности Александр Федиенко.
Читайте также
«После того как Государственная налоговая служба Украины начала уничтожать малый бизнес провайдеров интернета, мне стало интересно, сколько субъектов, предоставлявших услуги доступа к сети интернет, прекратят свою работу. Поэтому обратился к НКЭК (Нацкомиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах электронных) коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.- ред.) предоставить статистику.
Народный депутат предположил, что часть провайдеров прекратила деятельность, часть ушла в тень, а часть выставила бизнес на продажу.
Читайте также
В опубликованном Федиенко ответом НКЕК на его депутатское обращение указано, что по состоянию на 8 октября количество субъектов хозяйствования, которые с августа обратились с заявлениями об их исключении из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей, достигло 487. Обработано 386 заявлений. В приложении к письму, также предоставленному НКЕК, приведены 1316 субъектов, которые в течение августа-октября 2024 года предоставили комиссии информацию о прекращении деятельности в сфере электронных коммуникаций на определенной территории.
Больше всего субъектов, прекративших деятельность, было в Киеве и Киевской области — 156, а также в Черкасской области — 108.
Читайте также
По последним данным, количество интернет-провайдеров до изменения налогового режима составило около 3,5 тыс. По данным НКЭК, об услугах доступа к фиксированной сети Интернет в первом полугодии отчитались 3443 оператора. Цифра 3,5 тыс. провайдеров фигурировала в заявлениях Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) и председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниила Гетманцева.
Ранее Федиенко сообщил, что с 1 октября Государственная налоговая служба Украины аннулировала дату регистрации всех провайдеров фиксированного Интернета, зарегистрированных в форме ФЛП.
Читайте также
Еще раньше Гетманцев сообщил, что украинские провайдеры фиксированного Интернета после 1 октября не смогут работать в упрощенной системе налогообложения: они должны платить налоги на общих основаниях. Он заверил, что повышения стоимости услуг не будет, и назвал заявления о возможном подорожании «дешевым вбросом».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.