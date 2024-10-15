Работу в Украине прекратили около трети интернет-провайдеров — Finance.ua

Работу в Украине прекратили около трети интернет-провайдеров Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Работу в Украине прекратили около трети интернет-провайдеров

Почти треть операторов электронных коммуникаций, предоставлявших услуги доступа в интернет в Украине, прекратила работу после запрета работать на упрощенной форме налогообложения.

Об этом сообщил глава подкомитета Верховной Рады по кибербезопасности Александр Федиенко.

«После того как Государственная налоговая служба Украины начала уничтожать малый бизнес провайдеров интернета, мне стало интересно, сколько субъектов, предоставлявших услуги доступа к сети интернет, прекратят свою работу. Поэтому обратился к НКЭК (Нацкомиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах электронных) коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.- ред.) предоставить статистику.

Народный депутат предположил, что часть провайдеров прекратила деятельность, часть ушла в тень, а часть выставила бизнес на продажу.

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В опубликованном Федиенко ответом НКЕК на его депутатское обращение указано, что по состоянию на 8 октября количество субъектов хозяйствования, которые с августа обратились с заявлениями об их исключении из реестра поставщиков электронных коммуникационных сетей, достигло 487. Обработано 386 заявлений. В приложении к письму, также предоставленному НКЕК, приведены 1316 субъектов, которые в течение августа-октября 2024 года предоставили комиссии информацию о прекращении деятельности в сфере электронных коммуникаций на определенной территории.

Больше всего субъектов, прекративших деятельность, было в Киеве и Киевской области — 156, а также в Черкасской области — 108.

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По последним данным, количество интернет-провайдеров до изменения налогового режима составило около 3,5 тыс. По данным НКЭК, об услугах доступа к фиксированной сети Интернет в первом полугодии отчитались 3443 оператора. Цифра 3,5 тыс. провайдеров фигурировала в заявлениях Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) и председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниила Гетманцева.

Ранее Федиенко сообщил, что с 1 октября Государственная налоговая служба Украины аннулировала дату регистрации всех провайдеров фиксированного Интернета, зарегистрированных в форме ФЛП.

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Еще раньше Гетманцев сообщил, что украинские провайдеры фиксированного Интернета после 1 октября не смогут работать в упрощенной системе налогообложения: они должны платить налоги на общих основаниях. Он заверил, что повышения стоимости услуг не будет, и назвал заявления о возможном подорожании «дешевым вбросом».

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