В Раде хотят штрафовать мобильных операторов за плохую связь при отключениях света — Finance.ua

В Раде хотят штрафовать мобильных операторов за плохую связь при отключениях света Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В Раде хотят штрафовать мобильных операторов за плохую связь при отключениях света

Комитет Верховной Рады по цифровой трансформации рекомендовал к первому чтению законопроект № 11 431. Он направлен на обеспечение стабильной работы мобильных операторов при выключении света.

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам развития цифровой индустрии Сергей Штепа.

По его словам, законопроект был подготовлен во исполнение решения ставки Верховного главнокомандующего по обеспечению стабильной работы коммуникационных сетей в условиях полномасштабного вторжения и временных отключений света.

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«Законопроект предусматривает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, регулирующей деятельность отрасли. Это необходимо для того, чтобы украинцы не оставались без связи даже во время длительных отключений света», — отметил Штепа.

Как пояснил нардеп, некоторые операторы недостаточно серьезно отнеслись к проблеме и не обеспечивали достаточное количество генераторов или аккумуляторов для длительной работы оборудования в условиях отключений света. Это создает угрозу того, что многие абоненты могут остаться зимой без связи. И именно этот законопроект поможет избежать такой ситуации.

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«К нему поступили определенные замечания от ассоциаций, представляющих мобильных операторов и предоставителей коммуникационных услуг. Но мы понимаем, что должны заставить их выполнять решения ставки Верховного главнокомандующего и делать все для того, чтобы даже при выключении света связь была. Надеюсь, законопроект будет как можно быстрее принят Верховной Радой», — добавил Штепа.

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