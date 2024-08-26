Сколько зарабатывают украинские мобильные операторы (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские мобильные операторы (инфографика)
Украинским мобильным операторам во время войны, как и всем украинцам, живется непросто. «Киевстар» пережил самую мощную кибератаку, заявив об убытках примерно в 3,6 млрд гривен. Кроме того, этим летом украинским мобильным операторам и интернет-провайдерам ужесточились требования для работы при отключении электроэнергии. Для выполнения этих норм, по словам представителей рынка, понадобятся миллиарды гривен.
«Слово и дело» выяснило, какую прибыль получали основные мобильные операторы Украины до и во время полномасштабной войны и действительно ли дела у них существенно ухудшились.
Изучив финансовые отчеты компаний и с помощью аналитической системы YouControl, мы сравнили результаты трех крупнейших мобильных операторов Украины Kyivstar, Vodafone и Lifecell в период с 2018 по 2023 год. Для наглядности использовали два критерия: доход от предоставления услуг и финансовый результат компании.
Kyivstar
До начала полномасштабного вторжения (с 2018 по 2021 год) оператор получал наибольший среди его конкурентов доход от своих услуг (19, 22, 25, 28 млрд грн), и соответственно наибольшую чистую прибыль (6, 8, 10 11 млрд грн).
С 2022 по 2023 год оператор также остался в лидерах по доходу среди двух других компаний. В первый год большой войны Kyivstar получил рекордные за все годы почти 31 млрд грн дохода за предоставление своих услуг. Чистая прибыль составила 9,5 млрд грн.
А в 2023 году доход компании вообще вырос до 33 млрд грн. Но увеличились и расходы, в частности из-за кибератаки. Несмотря на это, компания заработала 10,5 млрд грн.
Vodafone
С 2018 по 2021 год доходы оператора постепенно росли с 12 до 19 млрд грн. Чистая прибыль была сравнительно небольшая (1,7−2,5 млрд грн), и только в 2021 году компания получила 3,8 млрд грн прибыли.
В 2022 году оператор получил 19 млрд грн, а в 2023 году — почти 21 млрд грн поступлений за свои услуги, однако во время войны заработать компании удалось не так много (1 млрд грн и 5 млрд грн соответственно).
По общему результату чистой прибыли Vodafone оказался на втором месте.
Lifecell
Поступления компании в полномасштабную войну составляли от 5 до 8 млрд грн в год. В 2022 году они выросли до 9 млрд грн, а в 2023 — до 11,7 млрд грн. При этом в 2018 и 2019 годах оператор был в минусе по своим финансовым результатам. Только в 2020 году чистая прибыль вышла на уровень 2,6 млрд грн. Однако в 2021 году снова опустился до 0,6 млрд грн. С приходом Большой войны Lifecell заработал 1 млрд грн за 2022 год и 2,6 млрд грн за 2023 год.
Таким образом, мы видим, что до войны две из трех компаний имели сравнительно стабильное соотношение в графе доход и чистая прибыль, третья была в минусе.
С полномасштабным вторжением россиян поступления всех трех основных украинских операторов пошли вверх. Kyivstar, потеряв много денег из-за декабрьской кибератаки, не смог выйти на свой максимальный уровень чистой прибыли. Vodafone получил самую высокую прибыль за все годы, а Lifecell вышел на уровень заработка 2020 года.
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