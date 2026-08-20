путин отрицает «критические последствия» ударов дронов после потери трети мощностей НПЗ Сегодня 21:33 — Мир

российский диктатор владимир путин заявил, что регулярные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, складским комплексам маркетплейсов и черноморским портам якобы не имеют для экономики россии «никаких критических последствий».

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Несмотря на признание того, что атаки «наносят ущерб» и замедляют темпы экономического развития, путин заявил об устойчивости инфраструктуры, признав одновременно потребность в государственной помощи для восстановления разрушенных объектов.

Реальные масштабы потерь российской инфраструктуры

Заявления кремлевского руководителя об «отсутствии критических последствий» противоречат фактическим данным по масштабам разрушений в ключевых отраслях:

Нефтепереработка: с начала 2026 года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы, остановив работу нескольких десятков крупных предприятий. По оценкам компании Rystad, объемы переработки сырья в рф упали на треть ниже сезонной нормы.

Логистика и ритейл: из-за серии ударов крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял 23 склада и четверть всех логистических мощностей. Убытки компании на основе уничтоженных товаров оценивают почти в 1 трлн рублей.

Агроэкспорт и порты: остановка работы зерновых портов Азовского моря и терминалов в Новороссийске практически парализовала экспорт зерновых, 90% которого традиционно транспортировалось через Азово-Черноморский бассейн.

путин признал, что удары беспилотников оказывают непосредственное влияние на динамику ВВП, назвав ее «скромной». За первое полугодие 2026 года российский ВВП вырос всего на 0,6%, что почти вдвое меньше показателей прошлого года (1%) и почти в семь раз уступает темпам роста 2023−2024 годов.

Глава Кремля поручил правительству рф подготовить специальную программу по восстановлению складской и промышленной инфраструктуры «на качественно новом технологическом уровне» с привлечением робототехники и искусственного интеллекта.

Діло По материалам:

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