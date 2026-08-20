путин отрицает «критические последствия» ударов дронов после потери трети мощностей НПЗ
Реальные масштабы потерь российской инфраструктуры
- Нефтепереработка: с начала 2026 года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы, остановив работу нескольких десятков крупных предприятий. По оценкам компании Rystad, объемы переработки сырья в рф упали на треть ниже сезонной нормы.
- Логистика и ритейл: из-за серии ударов крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял 23 склада и четверть всех логистических мощностей. Убытки компании на основе уничтоженных товаров оценивают почти в 1 трлн рублей.
- Агроэкспорт и порты: остановка работы зерновых портов Азовского моря и терминалов в Новороссийске практически парализовала экспорт зерновых, 90% которого традиционно транспортировалось через Азово-Черноморский бассейн.
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