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Государственный долг США превысил $40 триллионов

Мир
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Государственный долг США превысил $40 триллионов
Государственный долг США превысил $40 триллионов
Общий непогашенный государственный долг США достиг $40,047 триллиона. Сумма включает казначейские ценные бумаги во владении в обращении на $32,27 триллиона и внутригосударственные долговые активы на $7,78 триллиона.
Об этом сообщает Reuters.
«40 триллионов долларов долга существуют не только в государственных счетах; они ощущаются во всей экономике и так или иначе падают на кошельки людей», — сказала президент Комитета федерального бюджета Майя Макгинеас.
Долговой счет федерального правительства вырос более чем в два раза менее чем за десятилетие. В январе 2017 года показатель составил $19,95 триллиона. Треть этого роста состоялась за два года государственных заимствований для финансирования мер реагирования на пандемию COVID-19 при президентстве Дональда Трампа и Джо Байдена.
За первый срок Трампа долг вырос на $7,8 триллиона, за каденцию Байдена — на $8,4 триллиона, а с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года — еще на $3,8 триллиона. Суммарно за два срока Трампа долг вырос на 11,6 триллиона долларов. Отметка в $40 триллионов была достигнута менее чем через пять месяцев после достижения $39 триллионов.
Общий федеральный долг превышает годовой объем производства США ориентировочно на 20%.
По словам Макгинеаса, рост долга может увеличивать расходы бюджета на проценты и ограничивать возможности финансировать другие программы.
По материалам:
Finance.ua
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