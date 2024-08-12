Киевстар представил тариф на интернет при отключении электричества — Finance.ua

Киевстар представил тариф на интернет при отключении электричества Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Киевстар представил тариф на интернет при отключении электричества

Украинцы могут оставаться онлайн даже при отключении электроэнергии, хотя это может обойтись недешево. Украинский мобильный оператор «Киевстар» подробно разъяснил тарифы на услугу домашнего интернета, работающего без света.

Оператор отмечает, что абоненты могут пользоваться домашним интернетом даже при отключении электричества, поскольку 90% сети домашнего интернета оборудованы источниками бесперебойного питания. Компания продолжает инвестировать в энергонезависимость сети и расширяет услугу для других городов Украины, чтобы все больше людей имели доступ в интернет в любых условиях.

На данный момент есть три стартовых пакета, по которым украинцы могут подключить эту услугу с разными ценами в зависимости от продолжительности и качества предоставляемых услуг.

Например, тариф «Оберег» на 6 месяцев обойдется в 150 гривен в месяц, но пополнение счета нужно осуществлять на 900 гривен каждые полгода. В этот тариф включен безлимитный Домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, а также одна дополнительная услуга на выбор: Киевстар ТВ, Гигабит или статический IP-адрес.

На тариф Дом действует акция на 3 месяца, во время которой абоненты будут платить 200 гривен в месяц. После завершения акции услуга обойдется в 330 гривен в месяц. Этот пакет включает в себя безлимитный домашний интернет со скоростью 1 Гбит/с и Киевстар ТВ.

Тариф «Удача» также имеет акционное предложение на год, в течение которого услуга будет стоить 100 гривен в месяц. После этого цена вырастет до 200 гривен в месяц. В пакете предусмотрен домашний интернет без ограничений со скоростью 100 Мбит/с и доступ к 80 телеканалам Киевстар ТВ.

Перед подключением услуги жителям Киева следует убедиться, что дом подключен к сети Киевстар. После этого необходимо оставить заявку на подключение и ждать звонка оператора, который подтвердит дату и время визита мастера. Если заявка будет оставлена ​​до 15:00, мастер может приехать в тот же день для подключения. Для бесплатного подключения нужно будет подождать до 2 дней. Интернетом можно пользоваться сразу после подключения, но для работы роутера понадобится павербанк.

itechua По материалам:

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