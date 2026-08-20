ПАРТНЕРСКАЯ ПУМБ превращает символы Независимости в помощь: в рамках коллекции «Поколение 91» Сегодня 23:00

ПУМБ превращает символы Независимости в помощь: в рамках коллекции «Поколение 91»

Независимость не начинается и не кончается одной датой. Она состоит из моментов, решений, слов, символов и людей, которые ежедневно определяют будущее страны.

Именно эта идея положена в основу новой благотворительной коллекции «Поколение 91» социального проекта «Мы одной крови», созданного по инициативе ПУМБ. Коллекция посвящена 35-летию Независимости Украины, а ее участниками стали сразу четыре украинских бренда — CHER'17, GAPTUVALNYA, SOVA и Have A Rest.

«Поколение 91» — не год рождения. Это об общей идентичности эпохи. Обо всех, кто живет в независимой Украине, независимо от того, родились они до 1991 года или после. Это поколение, сформированное общими событиями, вызовами, победами, потерями и памятью. Поколение, которое не просто обрело Независимость как данность, а сегодня продолжает ее творить.

Четыре символа, из которых состоит одна история

Идея коллекции благотворительного мерча заключается не в создании новых символов, а в переосмыслении тех, что уже стали частью современной украинской истории.

Впервые в пределах одного дропа объединились четыре украинских бренда. Каждый через свой стиль рассказывает отдельную историю Независимости.

Слово.

GAPTUVALNYA переносит на ткань слова Акта провозглашение Независимости Украины. Текст, в свое время ставший фундаментом нового государства, буквально вплетается в вышитую сорочку.

История. Момент.

CHER'17 обращается к моменту рождения современной Украины. На футболке — архивная фотография Павла Пащенко с Левком Лукьяненко после провозглашения Верховной Радой независимости Украины. Документальный кадр становится эмблемой начала новейшей эры.

Рождение.

Have A Rest создал шопер с символической биркой «Поколение 91», стилизованной под именную бирку новорожденного. Как ребенок получает первый документ о своем рождении, так и современная украинская независимость имеет свой день рождения — 24 августа 1991 года.

Символ. Идентичность.

SOVA переосмысливает международный код Украины — UA. В серебряном украшении с гравировкой «Поколение 91» он получает новое прочтение: UA = YOU ARE Generation 91. Ты есть. Ты относишься к поколению, которое сегодня формирует будущее страны.

Все вещи коллекции объединяет общий знак «Поколение 91». Независимо от бренда или формы изделия он превращает отдельные предметы в части одной истории.

«Проект Мы одной крови — это пример того, как социально ответственный бизнес, креатив и ответственность могут работать вместе. „Поколение 91“ продолжает эту идею: мы переосмысливаем символы Независимости и одновременно превращаем каждую покупку в конкретную помощь для спасения жизней» , — отмечает Ксения Сикорская, маркетинг директор ПУМБ.

Поколение 91 в четырех историях

Лицами кампании стали люди, которые по-разному проживают украинскую Независимость, но вместе формируют портрет современного поколения.

Это Сергей Жадан, писатель и музыкант, олицетворяющий силу украинского слова; Jamala, лауреат Шевченковской премии, певица и автор песен, которая представляет культурный голос Украины; Вадим Ворошилов «Karaya», Герой Украины и летчик, представляющий тех, кто сегодня защищает Независимость; и Александра Паскаль, десятилетняя гимнастка, лишившаяся конечности в результате российских обстрелов и олицетворяющая будущее Украины, которое продолжает жить и развиваться, несмотря на потери.

Специально для проекта Сергей Жадан создал авторское стихотворение о «Поколении 91», которое стало манифестом кампании и объединило ее героев, бренды и главную идею: Независимость рождается каждый день благодаря людям.

Вещи, помогающие спасать жизнь

«Поколение 91» — это не только разговор о памяти и идентичности. Как и любая коллекция проекта «Мы одной крови», она имеет конкретную благотворительную цель.

50% стоимости каждого заказа ПУМБ направляет на закупку кровоостанавливающих средств тактической медицины, оборудования для парамедиков и систем хранения и переливания крови для стабилизационных пунктов. За время существования проекта «Мы одной крови» удалось помочь спасти более 263 тысяч жизней.

Так что «Поколение 91» — это коллекция не просто о вещах. Это о памяти, которая остается с нами, и об ответственности, которая превращает ценности в конкретные действия. Именно в этом состоит ключевая идея «Мы одной крови» — объединять людей вокруг ценностей не только словами, но и действиями, которые спасают жизнь

Где купить коллекцию

«Мы одной крови», в корнере проекта в ЦУМе, а также в магазинах партнерских брендов. Полный список мерчей и адресов смотрите на сайте Коллекция доступна онлайн на платформе, в корнере проекта в ЦУМе, а также в магазинах партнерских брендов. Полный список мерчей и адресов смотрите на сайте https://lifesavingmerch.com.ua

Для ПУМБ ответственный бизнес — не отдельные благотворительные проекты, а системная часть деятельности банка. С начала полномасштабной войны общие инвестиции ПУМБ в приближающуюся победу и развитие страны составили более 1,4 млрд грн.

ПУМБ — это уже больше, чем выгодный банк для клиентов.

ПУМБ По материалам:

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