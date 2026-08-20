ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ перетворює символи Незалежності на допомогу: в рамках колекції «Покоління 91» Сьогодні 23:00

ПУМБ перетворює символи Незалежності на допомогу: в рамках колекції «Покоління 91»

Незалежність не починається і не закінчується однією датою. Вона складається з моментів, рішень, слів, символів і людей, які щодня визначають майбутнє країни.

Саме цю ідею покладено в основу нової благодійної колекції «Покоління 91» соціального проєкту «Ми однієї крові», створеного за ініціативи ПУМБ. Колекцію присвячено 35-річчю Незалежності України, а її учасниками стали одразу чотири українські бренди — CHER'17, GAPTUVALNYA, SOVA та Have A Rest.

«Покоління 91» — не про рік народження. Це про спільну ідентичність епохи. Про всіх, хто живе в незалежній Україні, незалежно від того, народилися вони до 1991 року чи після. Це покоління, сформоване спільними подіями, викликами, перемогами, втратами та пам’яттю. Покоління, яке не просто отримало Незалежність як даність, а сьогодні продовжує її творити.

Чотири символи, з яких складається одна історія

Ідея колекції благодійного мерча полягає не у створенні нових символів, а в переосмисленні тих, які вже стали частиною сучасної української історії.

Вперше в межах одного дропу об’єдналися чотири українські бренди. Кожен через власний стиль розповідає окрему історію Незалежності.

Слово.

GAPTUVALNYA переносить на тканину слова Акта проголошення Незалежності України. Текст, який свого часу став фундаментом нової держави, буквально вплітається у вишиту сорочку.

Історія. Момент.

CHER'17 звертається до моменту народження сучасної України. На футболці — архівна фотографія Павла Пащенка із Левком Лук’яненком після проголошення Верховною Радою незалежності України. Документальний кадр стає символом початку нової епохи.

Народження.

Have A Rest створив шопер із символічною биркою «Покоління 91», стилізованою під іменну бирку новонародженого. Як дитина отримує перший документ про своє народження, так і сучасна українська незалежність має власний день народження — 24 серпня 1991 року.

Символ. Ідентичність.

SOVA переосмислює міжнародний код України — UA. У срібній прикрасі з гравіюванням «Покоління 91» він отримує нове прочитання: UA = YOU ARE Generation 91. Ти є. Ти належиш до покоління, яке сьогодні формує майбутнє країни.

Усі речі колекції об’єднує спільний знак «Покоління 91». Незалежно від бренду чи форми виробу він перетворює окремі предмети на частини однієї історії.

«Проєкт „Ми однієї крові“ — це приклад того, як соціально відповідальний бізнес, креатив і відповідальність можуть працювати разом. „Покоління 91“ продовжує цю ідею: ми переосмислюємо символи Незалежності та водночас перетворюємо кожну покупку на конкретну допомогу для порятунку життів», - зазначає Ксенія Сікорська, маркетинг директорка ПУМБ.

Покоління 91 у чотирьох історіях

Обличчями кампанії стали люди, які по-різному проживають українську Незалежність, але разом формують портрет сучасного покоління.

Це Сергій Жадан, письменник і музикант, який уособлює силу українського слова; Jamala, лауреатка Шевченківської премії, співачка та авторка пісень, яка представляє культурний голос України; Вадим Ворошилов «Karaya», Герой України та льотчик, який представляє тих, хто сьогодні захищає Незалежність; та Олександра Паскаль, десятирічна гімнастка, яка втратила кінцівку внаслідок російського обстрілу та уособлює майбутнє України, що продовжує жити й розвиватися попри втрати.

Спеціально для проєкту Сергій Жадан створив авторський вірш про «Покоління 91», який став маніфестом кампанії та об’єднав її героїв, бренди й головну ідею: Незалежність народжується щодня завдяки людям.

Речі, які допомагають рятувати життя

«Покоління 91» — це не лише розмова про пам’ять та ідентичність. Як і кожна колекція проєкту «Ми однієї крові», вона має конкретну благодійну мету.

50% від вартості кожного замовлення ПУМБ спрямовує на закупівлю кровоспинних засобів тактичної медицини, обладнання для парамедиків та систем зберігання й переливання крові для стабілізаційних пунктів. За час існування проєкту «Ми однієї крові» вдалося допомогти врятувати більше 263 тисячі життів.

Тож «Покоління 91» — це колекція не просто про речі. Це про пам’ять, яка залишається з нами, і про відповідальність, яка перетворює цінності на конкретні дії. Саме в цьому полягає ключова ідея «Ми однієї крові» — об’єднувати людей навколо цінностей не лише словами, а й діями, які рятують життя

Де придбати колекцію

«Ми однієї крові», у корнері проєкту в ЦУМі, а також у магазинах партнерських брендів. Повний перелік мерчу та адрес дивіться на сайті Колекція доступна онлайн на платформі, у корнері проєкту в ЦУМі, а також у магазинах партнерських брендів. Повний перелік мерчу та адрес дивіться на сайті https://lifesavingmerch.com.ua

Для ПУМБ відповідальний бізнес — це не окремі благодійні проєкти, а системна частина діяльності банку. З початку повномасштабної війни загальні інвестиції ПУМБ у наближення перемоги та розвиток країни склали понад 1,4 млрд грн.

ПУМБ — це вже більше ніж вигідний банк для клієнтів.

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