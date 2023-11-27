Где будет интернет во время блэкаутов: в Киеве запустили интерактивную карту провайдеров — Finance.ua

Где будет интернет во время блэкаутов: в Киеве запустили интерактивную карту провайдеров Сегодня 15:05 — Личные финансы

Где будет интернет во время блэкаутов: в Киеве запустили интерактивную карту провайдеров

Министерство цифровой трансформации и ЛУН создали интерактивную карту интернет-провайдеров, с помощью которой украинцы смогут узнать, сколько времени обеспечит интернет-провайдер в случае отключений электричества.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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«Это позволит украинцам лучше подготовиться к зиме и даже в условиях блэкаутов оставаться на связи, работать и учиться онлайн. Сейчас карта доступна жителям Киева. В планах — масштабировать ее на другие крупные города Украины. Чтобы каждый мог оставаться онлайн до 72 часов даже в условиях отключений электричества», — говорится в сообщении.

На интерактивной онлайн-карте можно:

проверить готовность вашего провайдера к отключениям электричества;

найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов;

узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги;

обратиться к провайдеру и подать заявку на подключение к интернету, устойчивому к обесточиванию.

Кроме того, можете оставить фидбек и указать, доступен ли интернет от вашего провайдера во время отключений. Ваш отзыв будет отображен для других пользователей.

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Напомним, украинские интернет-провайдеры продолжают переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям.

Аналитики Picodi Украина проверили ценники 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с самым дешевым и дорогим доступом в интернет. Украина заняла второе место в рейтинге по дешевизне — за 100 Мбит/с мы платим около 223 ₴ в месяц. Среди украинских интернет-провайдеров эта скорость самая популярная, как и в среднем в мире.

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