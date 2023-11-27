Где будет интернет во время блэкаутов: в Киеве запустили интерактивную карту провайдеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где будет интернет во время блэкаутов: в Киеве запустили интерактивную карту провайдеров

Личные финансы
52
Где будет интернет во время блэкаутов: в Киеве запустили интерактивную карту провайдеров
Где будет интернет во время блэкаутов: в Киеве запустили интерактивную карту провайдеров
Министерство цифровой трансформации и ЛУН создали интерактивную карту интернет-провайдеров, с помощью которой украинцы смогут узнать, сколько времени обеспечит интернет-провайдер в случае отключений электричества.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Читайте также
«Это позволит украинцам лучше подготовиться к зиме и даже в условиях блэкаутов оставаться на связи, работать и учиться онлайн. Сейчас карта доступна жителям Киева. В планах — масштабировать ее на другие крупные города Украины. Чтобы каждый мог оставаться онлайн до 72 часов даже в условиях отключений электричества», — говорится в сообщении.
На интерактивной онлайн-карте можно:
  • проверить готовность вашего провайдера к отключениям электричества;
  • найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов;
  • узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги;
  • обратиться к провайдеру и подать заявку на подключение к интернету, устойчивому к обесточиванию.
Кроме того, можете оставить фидбек и указать, доступен ли интернет от вашего провайдера во время отключений. Ваш отзыв будет отображен для других пользователей.
Читайте также
Напомним, украинские интернет-провайдеры продолжают переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям.
Аналитики Picodi Украина проверили ценники 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с самым дешевым и дорогим доступом в интернет. Украина заняла второе место в рейтинге по дешевизне — за 100 Мбит/с мы платим около 223 ₴ в месяц. Среди украинских интернет-провайдеров эта скорость самая популярная, как и в среднем в мире.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.