Какие страны имеют самый доступный и самый лучший интернет — Finance.ua

Какие страны имеют самый доступный и самый лучший интернет Сегодня 06:24 — Технологии&Авто

Какие страны имеют самый доступный и самый лучший интернет

Интернет стал необходимой составляющей нашей повседневной жизни. Он позволяет нам оставаться на связи с миром, познакомиться с новыми идеями и открывать новые возможности. Однако уровень доступности и качество интернета могут значительно варьироваться в зависимости от страны.

Speka с помощью Statista рассказывает , в каких странах самый лучший интернет и где он самый доступный.

26 июня 2023 года Белый дом объявил об инициативе по созданию высокоскоростного интернета стоимостью свыше $42 млрд, которая должна обеспечить быстрым подключением каждую семью до 2030 года.

Где США потенциально несколько отстают, так это в доступности широкополосной связи в целом. Согласно отчету ОЭСР, в 2022 году на 100 жителей США приходилось 38 широкополосных подключений по сравнению с 41−47 в некоторых европейских странах. Это может быть связано с недостаточной доступностью широкополосной связи, которая определяется как любое DSL, кабельное, оптоволоконное или фиксированное беспроводное соединение со скоростью загрузки не менее 0,256 Мбит/с или из-за недостаточного использования.

Инфографика: Speka

Лидер скорости и использования интернета из стран ОЭСР — Южная Корея, где на 100 жителей приходится 45 широкополосных линий, из которых 99% - скоростные.

Подобный уровень использования — более 90% высокоскоростных соединений — есть в Бельгии, Португалии, Швейцарии, Нидерландах и Швеции. Данные по Японии отсутствуют.

Страны с высокой скоростью интернета, но несколько более низким уровнем использования широкополосной связи, как в США, — это Исландия, Венгрия, Чили, Австралия и Новая Зеландия, что свидетельствует о том, что большим странам и/или странам с большими сельскими территориями труднее достичь всеобщего доступа к скоростной широкополосной связи.

Инфографика: Speka

Хотя латиноамериканские страны в рейтинге, например Колумбия, могут опередить некоторые европейские по скорости, доступность и использование интернета в этих странах гораздо ниже. Многие страны, занимающие высокие позиции по скоростному интернету, также хорошо показали себя в отдельном рейтинге: доля волоконно-оптических соединений, которые могут достигать скорости около 1 Гбит/с.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.