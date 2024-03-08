Работа в Чехии: что нужно знать об агентствах по трудоустройству — Finance.ua

Работа в Чехии: что нужно знать об агентствах по трудоустройству Сегодня 20:31 — Личные финансы

Работа в Чехии: что нужно знать об агентствах по трудоустройству

В Чехии распространены агентства по трудоустройству, которые помогают решить организационные вопросы иностранным работникам. В то же время в стране немало таких компаний, работающих в «серой зоне» или нелегально.

Что украинцам нужно знать о сотрудничестве с агентством по трудоустройству — рассказывает proukrainu.blesk.cz

Как агентство помогает с трудоустройством

Выбирая агентство по трудоустройству, сначала следует проверить его официальную регистрацию и разрешение на предоставление посреднических услуг. Это можно сделать на сайте Центра занятости под названием или идентификационным номером.

Сотрудничество с агентством предполагает подписание стандартного соглашения между работником и работодателем. По такому контракту человек становится работником агентства. Агентство также заключает соглашение о предоставлении услуг с компанией-заказчиком. То есть агентство подбирает людей, заключает с ними трудовые договоры, после чего направляет работников заказчику.

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Тип договора между работником и агентством — классический трудовой договор с ограниченным сроком действия. В то же время, подписывается соглашение о временном направлении к конкретному работодателю. Трудовой договор с агентством действует вместе с соглашением о временном направлении.

Работник должен получить и подписать официальный документ с информацией о вакансии: описание должности, рабочие часы, уровень зарплаты, надбавки, право на отпуск. Согласно законодательству, агентство труда должно гарантировать своим работникам соблюдение равных условий с работниками, которые трудоустроены без посредников.

В пакете документов могут быть: медосмотр, инструктаж по безопасности труда, согласие с обработкой персональных данных.

Поскольку работодателем является агентство по трудоустройству, эта компания обязана зарегистрировать работника в медицинской страховой компании и в управлении социального обеспечения и уплачивать соответствующие взносы. Агентство также должно обеспечить оплату труда согласно договору и сравнимым рабочим условиям. Именно на эти аспекты стоит обратить внимание, чтобы не встретить мошенников.

Как узнать будущую зарплату из описания вакансии

В Чехии есть понятие зарплаты нетто и брутто. Нетто — это «чистые» деньги, выплачиваемые работнику после вычета всех налогов. Брутто — это полный заработок до отчислений, указываемый в договоре.

Изучая объявления о работе, следует обратить внимание, о каком типе зарплаты идет речь. Если указано 190 крон в час «чистыми», то через 160 часов в месяц человек получит на банковский счет 30 400 крон. Если речь идет о 190 кронах брутто, то на счет поступит в стандартном случае 25 066 крон.

Высчитать «чистую» зарплату из брутто или наоборот можно в онлайн-калькуляторах, например, по ссылке . В рабочем договоре обычно указывается месячная зарплата брутто.

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В то же время следует различать базовую ставку или сверхурочную оплату. Если предлагают 190 часов «чистыми» за работу на складе, после отработки 160 часов в месяц без сверхурочных и бонусов можно рассчитывать на 30 400.

В другом варианте 190 крон/ч может быть максимальной, но не гарантированной ставкой. На нее можно рассчитывать согласно установленным законом доплатам. Некоторые из них фиксированные.

Например, за работу в государственный праздник — прибавка в размере 100% от среднего почасового заработка. За работу в ночную смену — от 10% в частном секторе или 20% в государственном секторе.

Иногда 190 крон — это возможная доля. Ее можно получить за работу в ночную смену (+10%), в выходной день (+10%). Но количество таких изменений не гарантировано договором. Агентство может иметь устную договоренность с заказчиком об ожидаемом количестве «более дорогих» изменений и сверхурочных.

Какие условия должны быть прописаны по закону

Все штрафы и отчисления должны быть прописаны в договоре с агентством или в соглашении о временном размещении.

Следует быть готовым, что из зарплаты может высчитываться часть до несколько сотен крон в месяц на страхование. Оно покрывает ответственность в случае повреждения имущества компании, в которую направили на работу.

Те, кто был нанят через агентство, должны работать при одинаковых условиях с другими работниками — это касается условий труда, рабочих дней, зарплаты, надбавок и бонусов, а также штрафов.

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Случается, что работники из агентства больше зарабатывают — это связано с тем, что иностранцы чаще соглашаются на сверхурочную работу. Если «агентские» работники зарабатывают меньше других, это может свидетельствовать о незнании принципов работы агентства и своих прав. Этим могут пользоваться недобросовестные агентства, начисляя «штрафы» и незаконно высчитывать деньги с работников.

Случается, что агентства работают полулегально. Компания-заказчик выплачивает агентству деньги за отработанные часы работников с учетом агентской комиссии. После этого агентство рассчитывает собственную комиссию и выплачивает работникам зарплаты.

В то же время агентство еще должно заплатить за каждого работника налоги. Поэтому на практике компании подписывают с работниками несколько договоров, согласно которым человек получает полную зарплату, но в нескольких выплатах. Агентство оплачивает медицинское и социальное страхование только из части зарплаты работника и экономит существенные суммы. Это так называемая «серая зона», в которой работают немало агентств по трудоустройству.

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