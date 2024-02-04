Как получить единовременное финансовое пособие на экстренный случай в Чехии — Finance.ua

Как получить единовременное финансовое пособие на экстренный случай в Чехии Сегодня 09:18 — Личные финансы

Как получить единовременное финансовое пособие на экстренный случай в Чехии

Формуляр для подачи на mimoriadnя okamžitá pomoc (экстренная неотложная помощь) теперь есть на украинском языке. Такой вариант специально для украинцев создало Министерство труда и социальных дел Чехии.

Об этом пишет proukrainu.blesk.cz

Когда предоставляется

Это единовременное пособие от чешского правительства. На него имеют право не только граждане Чехии, но и украинские беженцы. По словам представителей Минтруда ЧР, такая выплата — последняя возможная поддержка, если украинцы уже исчерпали гуманитарную помощь, или являются уязвимыми лицами. Его можно просить в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с жильем.

Как подать

Существует несколько вариантов подачи заявления на ЭНП:

физическая подача в отделении «Правительства труда» по месту фактического проживания;

электронная подача через идентификацию гражданина (к примеру, банковское ID).

До недавнего времени формуляр для подачи на экстренную неотложную помощь был доступен только на чешском языке. Но отныне Минтруда Чехии облегчило условия заполнения для украинцев и сделало заявку на украинском языке

Важно, что, несмотря на то, что сам формуляр написан по-украински — заполнять его и вносить свои данные туда нужно на чешском.

Напомним, большинство украинских беженцев в Чехии оплачивают жилье самостоятельно. Половине людей приходится отдавать за крышу над головой более 30% своих доходов. В то же время, четверти трудоустроенных беженцев не хватает денег, чтобы покрывать ежедневные расходы. В среднем семья беженцев отдает 17 200 чешских крон (28,3 тыс. грн) в месяц за аренду квартиры, а за комнату в общежитии — 8 300 чешских крон (13,6 тыс. грн).

Справка Finance.ua:

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 21 января 2024 года в Чехии находились около 379 400 человек из Украины со статусом временной защиты.

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