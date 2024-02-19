Какие доходы украинцев изучают при начислении выплат в Чехии — Finance.ua

Какие доходы украинцев изучают при начислении выплат в Чехии Сегодня 17:32 — Личные финансы

Какие доходы украинцев изучают при начислении выплат в Чехии

Украинские беженцы в Чехии для получения финансовой помощи должны давать информацию о доходах всех членов домохозяйства.

Об этом пишет портал proukrainu.blesk.cz.

Украинцы в Чехии ежемесячно подают заявку на гуманитарную помощь и указывают, какие доходы у членов домохозяйства. На основе этой информации рассчитывается общая сумма выплат. В то же время украинцы иногда сталкиваются с тем, что их расчеты в центре занятости пересчитывают, из-за чего они теряют финансовую помощь и бесплатное жилье.

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Как пояснили в Центре занятости в Чехии, для получения права на финансовую помощь рассматривают доходы и имущественное положение заявителя и проживающих вместе с ним лиц. Необходимо сложить все доходы в Чехии, из-за границы и сумму остатка на всех банковских счетах каждого лица в заявке. Банковские счета следует подтвердить выписками.

Что считается доходом при рассмотрении заявки на получение финансовой помощи:

доходы от прибыльной деятельности: трудоустройство на основе рабочего договора, работа по договору о выполнении работы (DPP) и договору о трудовой деятельности (DPČ);

доходы ФЛП;

средства, отправленные из Украины (например, пенсионные выплаты и другие виды финансовой помощи, алименты и т. п. ).

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Доходом не считается финансовая помощь Центра занятости, чрезвычайная неотложная помощь и средства, предоставленные фондом, ассоциацией, Фондом убежища, миграции и интеграции или Детским фондом ООН.

По какому курсу считают украинские доходы в Центре занятости

«Доход в иностранной валюте конвертируется в чешскую валюту по обменному курсу, объявленному Чешским национальным банком, действительным на первый день периода, за который определяется доход», — сообщают в Центре занятости.

Для конвертации валют, для которых Национальный банк Чехии не объявляет соответствующий обменный курс, используется обменный курс этой валюты, обычно используемый банками Чехии на первый день периода, за который определяется доход.

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Если доход, выплаченный в иностранной валюте, подлежит налогообложению в соответствии с Законом о налоге на прибыль, то соответственно будет так конвертирован.

Напомним, в опросе компании PAQ Research говорится , что количество украинских беженцев, планирующих остаться в Чехии еще на два года, увеличивается. Это происходит из-за затяжной войны и нестабильности в Украине.

ProUkraїnu По материалам:

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