В Чехии меняют работу некоторые центры помощи украинцам: куда обращаться — Finance.ua

В Чехии меняют работу некоторые центры помощи украинцам: куда обращаться
В Чехии меняют адреса два Краевых центра помощи Украине (KACPU), в которые украинцы обращаются за получением временной защиты. Пункты в городах Оломоуц и Иглава временно закроют.
Куда обращаться украинским беженцам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу МВД Чехии для украинцев Naši Ukrajinci.
В течение января-февраля отделение Краевых центров помощи Украине (KACPU) в городах Оломоуц и Иглава переместят по новым адресам. Оба KACPU войдут в состав новых отделений Министерства внутренних дел.
Украинцы временно не смогут обращаться в эти центры для оформления временной защиты:
- Краевый центр помощи Украине (KACPU) в городе Йиглава будет закрыт 2 февраля 2024 года. С 12 февраля его откроют по новому адресу: trieda Legionárov 2813/10, 586 01 Jihlava.
- Краевый центр помощи Украине (KACPU) в городе Оломоуц будет закрыт 29 января 2024 года. С 12 февраля его откроют по адресу: třída Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc.
«До возобновления работы центров обратитесь за временной защитой в другой ближайший к вам Краевый центр помощи Украине (KACPU). Документы, связанные с вопросами пребывания (например, сообщение об изменении места жительства), можно отправить по почте в Министерство внутренних дел», — отмечается на странице для украинских беженцев.
С 1 января подать заявление на временную защиту и бесплатное государственное гуманитарное жилье по всей Чехии можно только в одном KACPU — в городе Острава. Этот центр работает три дня в неделю: в понедельник и среду
8:00—16:00, в пятницу с 8:00 до 14:00.
Если человеку есть где жить в Чехии, то заявление на временную защиту нужно подать в KACPU по месту жительства. С 1 января к заявлению на временную защиту необходимо добавить справку о наличии жилья с официально заверенной подписью владельца или лица, предоставляющего это жилье.
Если человек приезжает в Чехию просить временную защиту и ему негде остановиться, он может обратиться за экстренным размещением. Кратковременные приюты работают круглосуточно в городах Острава и Брно.
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