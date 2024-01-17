В Чехии меняют работу некоторые центры помощи украинцам: куда обращаться — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Чехии меняют работу некоторые центры помощи украинцам: куда обращаться

18
В Чехии меняют работу некоторые центры помощи украинцам: куда обращаться
В Чехии меняют работу некоторые центры помощи украинцам: куда обращаться
В Чехии меняют адреса два Краевых центра помощи Украине (KACPU), в которые украинцы обращаются за получением временной защиты. Пункты в городах Оломоуц и Иглава временно закроют.
Куда обращаться украинским беженцам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу МВД Чехии для украинцев Naši Ukrajinci.
В течение января-февраля отделение Краевых центров помощи Украине (KACPU) в городах Оломоуц и Иглава переместят по новым адресам. Оба KACPU войдут в состав новых отделений Министерства внутренних дел.
Украинцы временно не смогут обращаться в эти центры для оформления временной защиты:
  • Краевый центр помощи Украине (KACPU) в городе Йиглава будет закрыт 2 февраля 2024 года. С 12 февраля его откроют по новому адресу: trieda Legionárov 2813/10, 586 01 Jihlava.
  • Краевый центр помощи Украине (KACPU) в городе Оломоуц будет закрыт 29 января 2024 года. С 12 февраля его откроют по адресу: třída Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc.
«До возобновления работы центров обратитесь за временной защитой в другой ближайший к вам Краевый центр помощи Украине (KACPU). Документы, связанные с вопросами пребывания (например, сообщение об изменении места жительства), можно отправить по почте в Министерство внутренних дел», — отмечается на странице для украинских беженцев.
С 1 января подать заявление на временную защиту и бесплатное государственное гуманитарное жилье по всей Чехии можно только в одном KACPU — в городе Острава. Этот центр работает три дня в неделю: в понедельник и среду 8:00—16:00, в пятницу с 8:00 до 14:00.
Если человеку есть где жить в Чехии, то заявление на временную защиту нужно подать в KACPU по месту жительства. С 1 января к заявлению на временную защиту необходимо добавить справку о наличии жилья с официально заверенной подписью владельца или лица, предоставляющего это жилье.
Если человек приезжает в Чехию просить временную защиту и ему негде остановиться, он может обратиться за экстренным размещением. Кратковременные приюты работают круглосуточно в городах Острава и Брно.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.