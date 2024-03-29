Пышный рассказал, как ЕС повлияет на банковскую систему Украины — Finance.ua

Пышный рассказал, как ЕС повлияет на банковскую систему Украины Сегодня 08:01 — Казна и Политика

Пышный рассказал, как ЕС повлияет на банковскую систему Украины

Вступление в ЕС кардинально изменит банковскую систему и финансовый сектор Украины. Эти перемены уже начались.

Об этом во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

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«Эти изменения уже происходят. Они происходят каждый день, и война — не повод останавливаться. Напротив, Национальный банк задался целью, и мы это публично объявили в нашей Стратегии НБУ и Стратегии развития финансового рынка, которые приняли в мае прошлого года, о том, что для нас европейская интеграция — это приоритет. И война никак не должна помешать», — подчеркнул Пышный.

Он также отметил, что Нацбанк тщательно проанализировал все евроинтеграционные обязательства Украины.

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«Мы проанализировали всю нашу регуляторную базу, проанализировали наши евроинтеграционные обязательства, сформировали очень четкую дорожную карту, по которой происходит углубленная интеграция. Кандидатство Украины в Европейском Союзе, соглашение с МВФ, соглашение о микрофинансовом кредитовании, все эти документы объединяет одна рамка — европейская интеграция. Если внимательно или даже по диагонали прочесть, обязательно сделаете вывод, что все эти международные соглашения направлены в одну сторону: Украина должна вернуться домой, в ЕС», — подчеркнул Пышный, добавив при этом, что Украине придется пройти сложный путь.

«Мы должны выполнить очень сложный и амбициозный план реформ», — подчеркнул Пышный.

Напомним, глава НБУ также отмечал , что Украина находится на пути выполнения требований для вступления в ЕС. Один из них — ключевой этап — это скрининг, который должен выявить те аспекты, которые требуют доработки. Это тотальный скрининг всей регуляторной и законодательной базы.

НВ По материалам:

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