Прямой ущерб Украине, нанесенный врагом, приближается к 100 миллиардам долларов — Finance.ua
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Прямой ущерб Украине, нанесенный врагом, приближается к 100 миллиардам долларов

Сегодня 17:01Казна и Политика
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Прямой ущерб Украине, нанесенный врагом, приближается к 100 миллиардам долларовПрямой ущерб Украине, нанесенный врагом, приближается к 100 миллиардам долларов
За неделю, закончившуюся 18 мая, сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной россией войны выросла на 3,1 млрд долларов и достигла 97,4 млрд дол.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute «россия заплатит» при поддержке правительства и Офиса президента.
За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 3,1 млрд долларов.
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Причем третью неделю подряд продолжают расти убытки от поврежденных и разрушенных жилых домов, и за неделю только от повреждения жилья нанесен ущерб почти в 3 млрд долларов. Всего разрушено или повреждено 38.6 млн квадратных метров жилья.
Вырос также общий ущерб от разрушений и повреждений предприятий — на 207 млн долл. за последнюю неделю. Всего с начала войны пострадало не менее 216 заводов, фабрик и предприятий на 10.6 млрд дол.
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Кроме того, за последнюю неделю повреждено еще 75 учебных заведений, а с начала полномасштабной войны суммарно таких уже 1067. Ущерб из-за разрушенных учебных заведений достигает 1.5 млрд дол.
Общее количество разрушенных или поврежденных легковых автомобилей в настоящее время составляет по меньшей мере 94,5 тысячи — или 1,43 млрд долларов.
Таблица: KSE Institute Таблица: KSE Institute
Общие потери экономики Украины из-за войны, в частности — косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.

Справка Finance.ua:

  • Правительство выделило первый транш на восстановление Черниговской области — 150 млн грн. В первую очередь здесь восстановят критическую инфраструктуру: электро- и водоснабжение и работу больниц;
  • ущерб, нанесенный Буче армией россии, по оценке специалистов Минэкономики и KSE, составляет $449 миллионов;
  • по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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