Прямой ущерб Украине, нанесенный врагом, приближается к 100 миллиардам долларов — Finance.ua

Причем третью неделю подряд продолжают расти убытки от поврежденных и разрушенных жилых домов, и за неделю только от повреждения жилья нанесен ущерб почти в 3 млрд долларов. Всего разрушено или повреждено 38.6 млн квадратных метров жилья.
Вырос также общий ущерб от разрушений и повреждений предприятий — на 207 млн долл. за последнюю неделю. Всего с начала войны пострадало не менее 216 заводов, фабрик и предприятий на 10.6 млрд дол.
Кроме того, за последнюю неделю повреждено еще 75 учебных заведений, а с начала полномасштабной войны суммарно таких уже 1067. Ущерб из-за разрушенных учебных заведений достигает 1.5 млрд дол.
Общее количество разрушенных или поврежденных легковых автомобилей в настоящее время составляет по меньшей мере 94,5 тысячи — или 1,43 млрд долларов.
Таблица: KSE Institute
Общие потери экономики Украины из-за войны, в частности — косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.
Справка Finance.ua:
Правительство выделило первый транш на восстановление Черниговской области — 150 млн грн. В первую очередь здесь восстановят критическую инфраструктуру: электро- и водоснабжение и работу больниц;
ущерб, нанесенный Буче армией россии, по оценке специалистов Минэкономики и KSE, составляет $449 миллионов;
по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают $92 млрд. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура причиненного ущерба отличается.