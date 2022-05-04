Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре возросла до 2,7 трлн гривен — Finance.ua
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Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре возросла до 2,7 трлн гривен

Сегодня 11:45Казна и Политика
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По состоянию на 2 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры от военной агрессии россии в Украине достигла почти $92 млрд или 2,7 трлн грн.
Только за последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на $4,5 млрд.
Об этом свидетельствует анализ, проводимый в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики).
По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины в результате войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Количество потерянных автомобилей

В новых расчетах добавили оценки по потере легковых автомобилей (определены на основе косвенных методов), которые произошли в результате уничтожения, повреждения или захвата частных авто. По оценкам аналитиков КSЕ, таких по меньшей мере 89,5 тысячи, а общая стоимость таких авто, по предварительным оценкам, составляет более $1,3 млрд.
Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре возросла до 2,7 трлн гривен
В общей сложности с начала войны россии против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 195 заводов и предприятий, 231 медучреждение, 543 детсада, 295 мостов и мостовых переходов, 151 объект складской инфраструктуры. Кроме того, за время войны повреждено или разрушено, по меньшей мере, 97 религиозных и 144 культурных объекта. В результате боевых действий повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 23,8 тыс. километров дорог, 33,7 млн квадратных метров жилого фонда.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

В частности, по оценкам КSЕ, на 2 мая прямые потери предприятий (активов, складов) от войны уже составляют около $10 млрд.
По материалам: Finance.ua
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