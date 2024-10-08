Проводили ремонты на гособъектах: Нацполиция провела обыски в стройкомпании, подозреваемой в миллиардном ущербе государству — Finance.ua

Проводили ремонты на гособъектах: Нацполиция провела обыски в стройкомпании, подозреваемой в миллиардном ущербе государству Сегодня 12:12

Правоохранители провели обыск в строительной компании, работающей на государственных объектах. Предприятие подозревают в нанесении ущерба бюджету более чем на миллиард гривен путем нарушения тендерных процедур.

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В понедельник, 7 октября, правоохранители заявили об обыске в строительной компании, которая производит ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах. Предприятие подозревают в нанесении ущерба бюджету более чем на миллиард гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Следователи Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины провели неотложные обыски в строительной компании, которая выполняет ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах.

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В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предприятия путем «искусственной» наценки в цепи поставок товарно-материальных ценностей неправомерно увеличили стоимость товаров, внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ, чем нанесли ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах — на сумму более миллиарда гривен.

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Отмечается, что неотложные обыски по местам работы и проживания должностных лиц этой компании были проведены в связи с получением оперативной информации о том, что документы, свидетельствующие о преступной деятельности, в ближайшее время могут быть уничтожены.

В Нацполиции отмечают, что деятельность предприятия не заблокирована, оно продолжает функционировать в штатном режиме.

УНН По материалам:

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