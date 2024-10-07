МРТ для уклонистов: у житомирского врача изъяли более 4 миллионов гривен — Finance.ua

МРТ для уклонистов: у житомирского врача изъяли более 4 миллионов гривен Сегодня 13:30 — Криминал

МРТ для уклонистов: у житомирского врача изъяли более 4 миллионов гривен, Фото: npu.gov.ua

В Житомире правоохранители изъяли более 4,4 млн грн у врача диагностического центра, которая выдавала поддельные заключения магнитно-резонансной томографии и была причастна к схеме по уклонению от мобилизации.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В частности, полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста в течение нескольких последних лет не проходили обследования МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие заключения. Все документы были подготовлены 56-летним врачом одного из диагностических центров. Указанные документы стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью.

Фото: npu.gov.ua

Следователи следственного управления ГУНП области совместно с оперативниками регионального управления стратегических расследований ДСР Нацполиции провели обыски, в том числе по месту жительства женщины. В результате изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Фото: npu.gov.ua

Предварительная правовая квалификация — ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

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