Проверки ФЛП во время войны: из-за чего могут прийти налоговики, и какой размер штрафа — Finance.ua
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Проверки ФЛП во время войны: из-за чего могут прийти налоговики, и какой размер штрафа

Сегодня 14:01Личные финансы
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Проверки ФЛП во время войны: из-за чего могут прийти налоговики, и какой размер штрафаПроверки ФЛП во время войны: из-за чего могут прийти налоговики, и какой размер штрафа
В Украине сотрудники налоговой службы могут прийти к ФЛП с проверкой относительно обеспечения возможности рассчитываться платежной картой.
Об этом пишет «Апостроф».
Законодательство предусматривает проведение проверок у граждан, официально зарегистрированных в качестве ФЛП. Подобные процедуры предусмотрены для выяснения, есть ли у покупателей возможность рассчитаться платежной картой за товар или услугу.
Если по закону ФЛП работает с РРО — они обязаны установить платежный терминал и принимать для расчета банковские карты. Если предприниматель не обеспечит возможность рассчитываться за товары/услуги с использованием электронных платежных средств — законодательством предусмотрен административный штраф.
Наказание для ФЛП:
  • первое нарушение — штраф от 1700 до 3400 гривен;
  • второе нарушение в течение года — от 8500 до 17000 гривен.

Справка Finance.ua:

  • внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в «Дії»;
  • с началом полномасштабной войны россии против Украины многие физлица-предприниматели вынуждены были покинуть свои населенные пункты и эвакуироваться в более безопасные регионы. Что делать внутриперемещенным ФЛП, чтобы платить налоги в украинский бюджет;
  • с апреля 2022 г. средний и крупный бизнес получил законное право перейти на упрощенную систему налогообложения и платить меньше налогов по сниженной ставке — не 5, а 2% от дохода. В этой связи на период действия военного положения изменяются сроки уплаты единого налога и подачи отчетности — временно это необходимо делать каждый месяц.
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По материалам: Апостроф
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