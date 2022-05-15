Проверки ФЛП во время войны: из-за чего могут прийти налоговики, и какой размер штрафа — Finance.ua

Проверки ФЛП во время войны: из-за чего могут прийти налоговики, и какой размер штрафа

Сегодня 14:01 — Личные финансы

Проверки ФЛП во время войны: из-за чего могут прийти налоговики, и какой размер штрафа

В Украине сотрудники налоговой службы могут прийти к ФЛП с проверкой относительно обеспечения возможности рассчитываться платежной картой.

Об этом пишет «Апостроф».

Законодательство предусматривает проведение проверок у граждан, официально зарегистрированных в качестве ФЛП. Подобные процедуры предусмотрены для выяснения, есть ли у покупателей возможность рассчитаться платежной картой за товар или услугу.

Если по закону ФЛП работает с РРО — они обязаны установить платежный терминал и принимать для расчета банковские карты. Если предприниматель не обеспечит возможность рассчитываться за товары/услуги с использованием электронных платежных средств — законодательством предусмотрен административный штраф.

Наказание для ФЛП:

первое нарушение — штраф от 1700 до 3400 гривен;

второе нарушение в течение года — от 8500 до 17000 гривен.

Справка Finance.ua:

внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в «Дії»;

с началом полномасштабной войны россии против Украины многие физлица-предприниматели вынуждены были покинуть свои населенные пункты и эвакуироваться в более безопасные регионы. Что делать внутриперемещенным ФЛП, чтобы платить налоги в украинский бюджет;



с апреля 2022 г. средний и крупный бизнес получил законное право перейти на упрощенную систему налогообложения и платить меньше налогов по сниженной ставке — не 5, а 2% от дохода. В этой связи на период действия военного положения изменяются сроки уплаты единого налога и подачи отчетности — временно это необходимо делать каждый месяц.

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