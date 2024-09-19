Производителя «Ушастого няня» передали в Фонд госимущества: предприятие выставят на продажу — Finance.ua

Производителя «Ушастого няня» передали в Фонд госимущества: предприятие выставят на продажу
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передает ПАО «Винницабытхим» в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей реализации на аукционе.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Она напомнила, что решением Высшего антикоррупционного суда был взыскан в доход государства актив, принадлежащий АО «Невская косметика», а именно доля в размере 100% (акций) Уставного капитала ПАО «Винницабытхим».
Поэтому АРМА инициировало рабочее совещание с представителями Фонда государственного имущества Украины, в ходе которого обсуждался вопрос передачи «Винницабытхим» в ФГИ во исполнение решения ВАКС.
Дума отметила, что в 2023 году АРМА провела мониторинг и контроль по действующим управителям арестованных активов, и тогда же были мгновенно обеспечены эффективные результаты.
«Так, общая сумма поступлений от ООО „Крайтекс-сервис“ (управителя) в первой половине 2023 года составила всего 750 тыс. грн, но уже в августе было получено в государственный бюджет за один месяц управления почти 8 млн гривен», — подчеркнула глава АРМА.
Она добавила, что АРМА прекращает управление активом и начинает процесс его передачи в Фонд госимущества Украины.
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«Надеюсь, что ФГИУ обеспечит реализацию инвестиционно привлекательного предприятия в кратчайшие сроки», — подытожила Дума.
В управление АРМА были переданы арестованные активы предприятия «Винницабытхим» в сентябре 2022 года.
В декабре того же года ООО «Крайтекс-Сервис» одержало победу по итогам конкурса по отбору управителя над арестованными активами ЧАО «Винницабытхим».
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