В Украине продали первое здание со стартовой ценой в гривну — Finance.ua

В Украине продали первое здание со стартовой ценой в гривну Сегодня 19:30 — Казна и Политика

В Украине продали первое здание со стартовой ценой в гривну

Фонд госимущества сообщил , что 10 сентября состоялся первый аукцион по приватизации «гривневки» (объекта со стартовой ценой в 1 гривну) на сумму свыше 1,5 млн грн.

В ходе торгов удалось продать нежилое здание бывшего приемного радиоцентра для управления воздушным движением. Общая площадь объекта составляет 25,8 кв.м.

За объект соревновались 11 участников, что обусловило рост цены от 1 грн до финальной в 1 500 001 грн. Также покупатель должен дополнительно уплатить 300 тыс. НДС, так что общий экономический эффект может составить 1,8 млн грн.

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«На примере этого аукциона мы увидели, что такие объекты интересны, на них есть спрос, и участники во время аукциона определили его рыночную цену. Это обеспечило рост цены продажи объект, а и в дальнейшем средства от продажи поступят в государственный бюджет», — отметили в ФГИУ.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 гривну. Средства от приватизации напрямую направляются в государственный бюджет, из которого финансируются, в частности, Силы обороны Украины.

Символическая цена в гривну — это установленный законом на период военного положения механизм определения стартовой стоимости объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю. Эта символическая цена позволяет эффективно приступить к процессу приватизации в нынешних условиях.

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Однако отмечается, что конечная стоимость объектов может быть значительно выше стартовой.

Объекты включают в себя административные здания и нежилые помещения различного назначения:

Первый объект — нежилое здание площадью 25,8 кв. м в Одессе. Это бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением, построенный в 1975 году. Здание требует текущего ремонта.

Второй объект — административное здание общей площадью 281,5 кв. м в городе Рени Одесской области. В состав входят одноэтажное здание, гараж, сарай, туалет и ограждение. Здание 1960 года постройки имеет все необходимые коммуникации.

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Третий объект — двухэтажное административное здание площадью 492 кв. м в городе Балта Одесской области. Комплекс 1968 года постройки включает в себя котельную, уборные, сарай и гараж.

Четвертый объект — нежилое помещение (контора) площадью 50,5 кв. м в городе Олевск Житомирской области. Здание имеет кирпичные стены, обшитые сайдингом, и все необходимые коммуникации.

Для участия в аукционе необходимо уплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн. Аукционы пройдут в сентябре.

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Приватизация этих объектов позволяет бизнесу получить активы для развития, а государству — обеспечить их эффективное использование. Новые владельцы смогут создать рабочие места, платить налоги и развивать местную экономику, — отметили в сообщении.

Средства от приватизации напрямую направляются в государственный бюджет, из которого финансируются, в частности, Силы обороны Украины.

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