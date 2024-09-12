В Украине продали первое здание со стартовой ценой в гривну — Finance.ua

В Украине продали первое здание со стартовой ценой в гривну
Фонд госимущества сообщил, что 10 сентября состоялся первый аукцион по приватизации «гривневки» (объекта со стартовой ценой в 1 гривну) на сумму свыше 1,5 млн грн.
В ходе торгов удалось продать нежилое здание бывшего приемного радиоцентра для управления воздушным движением. Общая площадь объекта составляет 25,8 кв.м.
За объект соревновались 11 участников, что обусловило рост цены от 1 грн до финальной в 1 500 001 грн. Также покупатель должен дополнительно уплатить 300 тыс. НДС, так что общий экономический эффект может составить 1,8 млн грн.
Читайте также
«На примере этого аукциона мы увидели, что такие объекты интересны, на них есть спрос, и участники во время аукциона определили его рыночную цену. Это обеспечило рост цены продажи объект, а и в дальнейшем средства от продажи поступят в государственный бюджет», — отметили в ФГИУ.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил первые четыре объекта недвижимости в Одесской и Житомирской областях со стартовой ценой в 1 гривну. Средства от приватизации напрямую направляются в государственный бюджет, из которого финансируются, в частности, Силы обороны Украины.
Символическая цена в гривну — это установленный законом на период военного положения механизм определения стартовой стоимости объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю. Эта символическая цена позволяет эффективно приступить к процессу приватизации в нынешних условиях.
Читайте также
Однако отмечается, что конечная стоимость объектов может быть значительно выше стартовой.
Объекты включают в себя административные здания и нежилые помещения различного назначения:
- Первый объект — нежилое здание площадью 25,8 кв. м в Одессе. Это бывший приемный радиоцентр для управления воздушным движением, построенный в 1975 году. Здание требует текущего ремонта.
- Второй объект — административное здание общей площадью 281,5 кв. м в городе Рени Одесской области. В состав входят одноэтажное здание, гараж, сарай, туалет и ограждение. Здание 1960 года постройки имеет все необходимые коммуникации.
- Третий объект — двухэтажное административное здание площадью 492 кв. м в городе Балта Одесской области. Комплекс 1968 года постройки включает в себя котельную, уборные, сарай и гараж.
- Четвертый объект — нежилое помещение (контора) площадью 50,5 кв. м в городе Олевск Житомирской области. Здание имеет кирпичные стены, обшитые сайдингом, и все необходимые коммуникации.
Для участия в аукционе необходимо уплатить регистрационный взнос в размере 1420 грн. Аукционы пройдут в сентябре.
Приватизация этих объектов позволяет бизнесу получить активы для развития, а государству — обеспечить их эффективное использование. Новые владельцы смогут создать рабочие места, платить налоги и развивать местную экономику, — отметили в сообщении.
Средства от приватизации напрямую направляются в государственный бюджет, из которого финансируются, в частности, Силы обороны Украины.
Поделиться новостью