Фонд госимущества продал предприятие в Житомирской области, принадлежавшее коллаборанту Сальдо — Finance.ua

Фонд госимущества продал предприятие в Житомирской области, принадлежавшее коллаборанту Сальдо Сегодня 18:12 — Фондовый рынок

Фонд госимущества продал предприятие в Житомирской области, принадлежавшее коллаборанту Сальдо

Фонд государственного имущества Украины реализовал на аукционе ЧАО «Каштан», изъятое в доход государства у Владимира Сальдо.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ в Фейсбуке

«5 сентября в электронной торговой системе Prozorro. Продажи состоялся успешный онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций в количестве 36 948 660 штук, что составляет 99,8612% уставного капитала ЧАО „Каштан“ в Житомирской области», — говорится в сообщении.

Предприятие, специализирующееся на промышленной добыче, обработке и продаже гранита из Букинского месторождения, ранее принадлежало семье коллаборанта Владимира Сальдо и было изъято в доход государства.

В ходе торгов, в которых приняли участие 5 потенциальных инвесторов, начальная цена объекта выросла в 1,8 раза и составила 5,9 млн грн.

Кроме того, покупатель должен уплатить почти 1,2 млн грн НДС, поэтому общий экономический эффект может составить около 7,1 млн грн.

Основным видом деятельности предприятия является добывание декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. ЧАО «Каштан» имеет специальное разрешение на пользование недрами, действующее до 2040 года.

В собственность инвестора перейдет объект, в состав которого входит 4 ед. недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 94 кв. м, 8 ед. транспортных средств и спецтехники 1989−2021 выпуска и движимое имущество (оборудование).

Согласно условиям продажи, покупатель обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

Как сообщалось, до конца текущего года в государственный бюджет Украины от продажи взимаемых Министерством юстиции активов подсанкционных лиц должно поступить около 10 млрд грн.

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