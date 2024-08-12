Фонд госимущества продал Одесский институт землеустройства более чем за 25 миллионов — Finance.ua

Фонд госимущества продал Одесский институт землеустройства более чем за 25 миллионов Сегодня 03:11 — Казна и Политика

Фонд госимущества продал Одесский институт землеустройства более чем за 25 миллионов, Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества Украины реализовал на приватизационном аукционе ГП «Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» за 25,8 млн грн. Дополнительно покупатель должен уплатить 5,16 млн грн НДС.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

«Цена на ЕМК ГП „Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства“ выросла в 5,17 раза. С почти 5 млн грн до победной — 25,8 млн грн», — говорится в сообщении.

Читайте также Гетманцев сообщил, что продадут в ходе большой приватизации

Также покупатель дополнительно уплатит 5,16 млн грн НДС, так что общий экономический эффект от приватизации предприятия может составить 30,96 млн грн.

Комплекс института находится в центре Одессы. Новый владелец получит долю в размере 81/100 инженерно-лабораторного корпуса с хозяйственными зданиями и сооружениями, автотранспортные средства и другое имущество.

Согласно условиям продажи, покупатель обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.