Фонд госимущества продал Одесский институт землеустройства более чем за 25 миллионов — Finance.ua
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Фонд госимущества продал Одесский институт землеустройства более чем за 25 миллионов

Казна и Политика
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Фонд госимущества продал Одесский институт землеустройства более чем за 25 миллионов
Фонд госимущества продал Одесский институт землеустройства более чем за 25 миллионов, Фото: privatization.gov.ua
Фонд государственного имущества Украины реализовал на приватизационном аукционе ГП «Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства» за 25,8 млн грн. Дополнительно покупатель должен уплатить 5,16 млн грн НДС.
Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
«Цена на ЕМК ГП „Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства“ выросла в 5,17 раза. С почти 5 млн грн до победной — 25,8 млн грн», — говорится в сообщении.
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Также покупатель дополнительно уплатит 5,16 млн грн НДС, так что общий экономический эффект от приватизации предприятия может составить 30,96 млн грн.
Комплекс института находится в центре Одессы. Новый владелец получит долю в размере 81/100 инженерно-лабораторного корпуса с хозяйственными зданиями и сооружениями, автотранспортные средства и другое имущество.
Согласно условиям продажи, покупатель обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.
По материалам:
Finance.ua
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