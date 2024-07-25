Фонд госимущества запустил бесплатный сервис по оценке недвижимости — Finance.ua

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис по оценке недвижимости Сегодня 15:48 — Недвижимость

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис по оценке недвижимости

Фонд государственного имущества запустил сервис, позволяющий физическим и юридическим лицам бесплатно получить э-справку об оценке недвижимости.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Читайте также Как проверить будущий объект недвижимости — пошаговая инструкция

«Оценка недвижимости стала еще доступнее! Теперь каждый может быстро и бесплатно получить справку о стоимости своего имущества с помощью онлайн-сервиса Фонда госимущества. Сервис позволяет определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи», — говорится в сообщении.

Как это работает

Чтобы получить э-справку об оценке, физическим и юридическим лицам нужно авторизироваться на сайте при помощи электронной подписи или через ID-сервис.

Сформированный документ можно будет распечатать или сохранить. Действует он в течение 30 календарных дней со дня формирования.

В случае несогласия с результатами автоматической оценки лицо имеет право заказать дополнительную оценку у оценщиков. Такая услуга будет платной.

На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий. Это надежный способ обезопасить себя от финансовых расходов, которые могут возникнуть, если ваше имущество повреждается или уничтожается, даже из-за военных событий. Узнавайте больше по ссылке ниже:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.