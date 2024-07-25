Фонд госимущества запустил бесплатный сервис по оценке недвижимости — Finance.ua
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Фонд госимущества запустил бесплатный сервис по оценке недвижимости

Недвижимость
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Фонд госимущества запустил бесплатный сервис по оценке недвижимости
Фонд госимущества запустил бесплатный сервис по оценке недвижимости
Фонд государственного имущества запустил сервис, позволяющий физическим и юридическим лицам бесплатно получить э-справку об оценке недвижимости.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
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«Оценка недвижимости стала еще доступнее! Теперь каждый может быстро и бесплатно получить справку о стоимости своего имущества с помощью онлайн-сервиса Фонда госимущества. Сервис позволяет определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи», — говорится в сообщении.

Как это работает

Чтобы получить э-справку об оценке, физическим и юридическим лицам нужно авторизироваться на сайте при помощи электронной подписи или через ID-сервис.
Сформированный документ можно будет распечатать или сохранить. Действует он в течение 30 календарных дней со дня формирования.
В случае несогласия с результатами автоматической оценки лицо имеет право заказать дополнительную оценку у оценщиков. Такая услуга будет платной.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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