Как проверить будущий объект недвижимости — пошаговая инструкция Сегодня 10:04 — Недвижимость

Как проверить будущий объект недвижимости — пошаговая инструкция

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины напомнило украинцам, как проверить недвижимость для инвестирования и не попасть в неприятную ситуацию.

Об этом говорится в сообщении министерства.

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Все исходные данные и сведения об объекте собраны на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Через портал ЕГЭССС инвестор может проверить данные об объекте самостоятельно.

Это позволит сравнить информацию, полученную от продавца, с данными реестров, что обеспечит прозрачность в процессе приобретения недвижимости.

Как проверять

Для того чтобы получить подробную информацию об выбранном объекте недвижимости на портале ЕГЭССС, проверить его статус и определить его параметры, нужно сделать несколько шагов:

получить идентификатор объекта недвижимости: квартиры, паркоместа или нежилого помещения — этот идентификатор позволит найти все необходимые сведения об объекте на портале ЕГЭССС;

зайти на портал ЕГЭССС и в разделе «Реестры» выбрать подраздел «Специальное имущественное право», а в нем — раздел «Заявления о регистрации имущественного права в ГРВП»;

в поле «Идентификатор объекта строительства» следует внести идентификатор для поиска заявления о регистрации права; на странице заявления пересмотреть документы, на основании которых происходила регистрация права, и их статусы: разрешительный документ, сведения об определении гарантийной доли и разделе прав, о присвоении адреса и т. п. ;

со страницы заявления перейти по ссылке на разрешительный документ и пересмотреть его статус, определяющий, имеет ли заказчик право строить объект, который планирует приобрести инвестор;

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со страницы заявления перейти в сведения об определении гарантийной доли, где проверить, является ли объект гарантийной долей, которую нельзя продавать, а также просмотреть перечень лиц, за которыми зарегистрировано право на объект;

в разделе «Проектная документация» можно найти характеристики построенного объекта;

Также система позволяет пересмотреть другие связанные документы и определить соответствие объекта строительства заявленным в договоре характеристикам, что поможет принять окончательное решение об инвестировании.

Важно, что ключевым признаком безопасной инвестиции является соответствие объекта требованиям законодательства.

Одним из таких требований является регистрация специального имущественного права (СИП) на будущие объекты недвижимости для привлечения финансирования строительства. Это действенный инструмент, позволяющий инвестору проверить добропорядочность заказчика строительства.

Согласно Закону Украины «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем», все объекты — квартиры, паркоместа, помещения и другие объекты, на которые получен разрешительный документ на строительство после 10 октября 2022 г. года — могут быть включены в гражданское обращение (купля-продажа) только при государственной регистрации специального имущественного права.

потенциальный инвестор будущего объекта недвижимости может обратиться к заказчику строительства или девелоперу, реализующему, например, квартиру, и получить номер разрешительного документа и дату его регистрации.

Разрешительный документ можно проверить на портале ЕГЭССС по ссылке: e-construction.gov.ua/document/optype=100

Если регистрация в ЕГЕССС состоялась после 10 октября 2022 года, то такой будущий объект недвижимости должен быть зарегистрирован в ГРВП, а его продажа должна происходить обязательно с государственной регистрацией прав.

Все регистрационные процедуры по объекту должны выполняться исключительно с участием государственного регистратора и с заключением нотариальных договоров.

Эти требования актуальны для всех объектов, на которые получены разрешительные документы после 10 октября 2022 года. В то же время продажа объектов, строительство на которых началось до указанной даты, можно осуществлять как по предыдущим механизмам финансирования, так и по новым нормам.

Покупка недвижимости, несмотря на войну, остается актуальной для украинцев. Впрочем, иногда можно наткнуться на мошенников, оставшись и без денег, и без квартиры. Об этом мы писали в статье:

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