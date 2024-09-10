Фонд госимущества продал протезный завод в Полтаве — Finance.ua

Фонд госимущества продал протезный завод в Полтаве Сегодня 16:40 — Фондовый рынок

Фонд госимущества продал протезный завод в Полтаве

Фонд государственного имущества Украины продал единый имущественный комплекс Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия за 50 млн грн.

Об этом сообщается на сайте «Прозорро.Продажи»

Победителем торгов стало ООО «Ортопед», владельцем которого является Юрий Бондаренко.

Напомним:

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию единый имущественный комплекс Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия со стартовой ценой 18,4 млн грн.

Производство находится в Полтаве, Сумах и Кропивницком.

Предприятие производит протезы, ортезы, ортопедическую обувь, бандажи. Работает 94 специалиста.

Економічна Правда По материалам:

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