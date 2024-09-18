Гостиницу «Украина» в Киеве продали с аукциона за 2,5 млрд гривен — Finance.ua

Гостиницу «Украина» в Киеве продали с аукциона за 2,5 млрд гривен Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Гостиницу «Украина» в Киеве продали с аукциона за 2,5 млрд гривен

В среду, 18 сентября, состоялся онлайн-аукцион по приватизации гостиницы «Украина», которая находится в центре столицы. Торги впервые проходили онлайн в системе «Прозорро.Продажи». Государственную гостиницу «Украина» на Майдане Незалежности в Киеве продали с аукциона за 2,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

За право собственности на актив соревновались 3 участника. Стоимость объекта приватизации выросла со стартовых — 1 047 637 152 млрд гривен до финальных — 2 511 777 888 гривен.

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Победителем аукциона стало ООО «Ола Файн» с уставным капиталом в 768 тысяч гривен. Единственным акционером компании является инвестиционный фонд «АРС Кэпитал», а конечным владельцем Максим Криппа, гражданин Украины, зарегистрированный в ОАЭ.

«Конкуренция привела к росту стоимости актива в 2,4 раза. Это четкое подтверждение готовности украинского рынка бороться за крупные объекты. Команда ФГИУ планирует провести онлайн-аукционы по приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания», ООО «Аэрок» и ООО «Демуринский ГОК», — подчеркнула и. о Председателя ФГИУ Иванна Смачило.

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Победитель торгов имеет 30 рабочих дней для оплаты предложенной стоимости лота. Далее он обязан выполнять все установленные условия приватизации:

погасить в течение 6 месяцев с даты перехода права собственности долги по заработной плате и перед бюджетом;

погасить кредиторские задолженности, которые имеются на дату перехода права собственности на приобретенный объект;

кроме задолженности перед физическими и юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях», и связанными с ними лицами, а также кредиторами, бенефициаром которых являются граждане/резиденты российской федерации и /или республики беларусь;

обеспечить социальные гарантии работникам согласно требованиям трудового законодательства;

не увольнять работников гостиницы «Украина» по инициативе нового владельца или уполномоченного им органа в течение шести месяцев со дня перехода к нему права собственности;

соблюдать требования и дополнительные ограничения природоохранного законодательства относительно пользования объектом;

сохранить основной вид деятельности компании.

Срок выполнения обязательств покупателя по условиям, не имеющим определенного периода их выполнения, составляет пять лет со дня перехода к покупателю права собственности на объект.

Средства от приватизации направляют в государственный бюджет, а от продажи санкционных активов в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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