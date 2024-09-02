В Тернополе на аукционе было продано здание научно-исследовательского института землеустройства — Finance.ua

В Тернополе на аукционе было продано здание научно-исследовательского института землеустройства Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

В Тернополе на аукционе было продано здание Тернопольского научно-исследовательского и проектного института землеустройства. Помещения расположены по ул. Лысенко, 20А, недалеко от железнодорожного вокзала. В состав имущественного комплекса входят сам институт и два гаража. Победителем аукциона стал частный предприниматель Сергей Ахременко, занимающийся телекоммуникационным бизнесом.

Стоимость имущественного комплекса Тернопольского научно-исследовательского института землеустройства на аукционе выросла почти в 8 раз. Согласно информации Prozorro.Sale , начальная цена за имущественный комплекс стартовала с 3 млн 61 тыс. грн. Аукцион был проведен 20 августа. Для участия зарегистрировалось 14 участников, большинство из которых были из Тернопольской области.

По результатам аукциона победителем стал частный предприниматель Сергей Ахременко. На последнем раунде он предложил за лот 28 млн 483 тыс. грн. На торгах его конкурентом выступало известное в Тернопольской области фермерское хозяйство «Гадз», которое предложило всего на 1 тыс. грн меньше. Сейчас с победителем уже подписали договор, и Фонд госимущества ожидает оплаты.

В единый имущественный комплекс института входят три объекта недвижимого имущества. Это инженерно-лабораторный корпус, кирпичный и металлический гараж. Общая площадь 2695,6 м 2 и земельного участка площадью 0,3409 га. Это работающее предприятие, не имеющее просроченной кредиторской задолженности.

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