Во время приватизационного аукциона цена на госпредприятие во Львове выросла почти в 32 раза — Finance.ua

Во время приватизационного аукциона цена на госпредприятие во Львове выросла почти в 32 раза Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Во время приватизационного аукциона цена на госпредприятие во Львове выросла почти в 32 раза

Фонд государственного имущества провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП «Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства». В ходе аукциона цена лота поднялась с 504 691 грн до 16 млн грн — более чем в 32 раза. Победителем аукциона стало ООО «Зореол».

Об этом стало известно из данных на сайте «Prozorro.Продажи».

Новый владелец получит имущественный комплекс площадью 899,2 м², в состав которого входят 6 объектов недвижимого имущества, 39 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь, компьютерная и офисная техника и т. п. ) и два транспортных средства.

Институт «Львовгипрокоммунстрой» не имеет просроченной кредиторской задолженности. Земельный участок под объект приватизации не выделен.

Покупатель имеет 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона на уплату предлагаемой стоимости и должен соблюдать условия продаж, в том числе погасить задолженности и не увольнять работников в течение шести месяцев.

По данным YouControl, ООО «Зореол» было зарегистрировано 23 февраля 1996 г., уставный капитал компании составляет 730 000 грн, общество специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

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