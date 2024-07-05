Во время приватизационного аукциона цена на госпредприятие во Львове выросла почти в 32 раза — Finance.ua
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Во время приватизационного аукциона цена на госпредприятие во Львове выросла почти в 32 раза

Казна и Политика
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Во время приватизационного аукциона цена на госпредприятие во Львове выросла почти в 32 раза
Во время приватизационного аукциона цена на госпредприятие во Львове выросла почти в 32 раза
Фонд государственного имущества провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП «Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства». В ходе аукциона цена лота поднялась с 504 691 грн до 16 млн грн — более чем в 32 раза. Победителем аукциона стало ООО «Зореол».
Об этом стало известно из данных на сайте «Prozorro.Продажи».
Новый владелец получит имущественный комплекс площадью 899,2 м², в состав которого входят 6 объектов недвижимого имущества, 39 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь, компьютерная и офисная техника и т. п.) и два транспортных средства.
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Институт «Львовгипрокоммунстрой» не имеет просроченной кредиторской задолженности. Земельный участок под объект приватизации не выделен.
Покупатель имеет 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона на уплату предлагаемой стоимости и должен соблюдать условия продаж, в том числе погасить задолженности и не увольнять работников в течение шести месяцев.
По данным YouControl, ООО «Зореол» было зарегистрировано 23 февраля 1996 г., уставный капитал компании составляет 730 000 грн, общество специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями.
По материалам:
Mind
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