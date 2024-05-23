ОГХК, Ocean Plaza и «Аэрок»: в ФГИУ назвали стоимость объектов большой приватизации — Finance.ua

ОГХК, Ocean Plaza и «Аэрок»: в ФГИУ назвали стоимость объектов большой приватизации Сегодня 21:30 — Казна и Политика

ОГХК, Ocean Plaza и «Аэрок»: в ФГИУ назвали стоимость объектов большой приватизации

В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов — Ocean Plaza, «Аэрок», гостиница «Украина» и «ОГХК».

Об этом в интервью Forbes Украина заявил глава ФГИУ Виталий Коваль.

По его словам, Фонд государственного имущества ожидает перевыполнить план в 4 млрд грн — под большую приватизацию подпадают активы стоимостью свыше 250 млн грн.

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Коваль уточнил, что ФГИ готовит к приватизации такие крупные объекты:

Ocean Plaza (стартовая стоимость 1,65 млрд грн);

производитель газобетона — компания «Аэрок» (960 млн грн);

гостиница «Украина» (1,05 млрд грн);

производитель титанового сырья — «Объединенная горно-химическая компания» (3,9 млрд грн).

Глава ФГИУ отметил, что сейчас семь разных бизнес-групп, которые интересовались «ОГХК» до войны, на словах подтверждают свою заинтересованность.

План приватизации на 2024 год — 4 млрд грн, но «внутренняя цель — гораздо больше», добавил Коваль.

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Напомним, ранее в ФГИУ заявляли, что в планы большой приватизации ФГИУ вошли три государственные компании: «Объединенная горно-химическая компания («ОГХК»), «Одесский припортовый завод» («ОПЗ») и «Центрэнерго».

Фонд госимущества зарегистрировал в госсобственности и получил в управление компанию «Аэрок», ранее принадлежавшую через «Группу ЛСР» (рф) подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову, планирует приватизацию компании в 2024 году.

Фонд государственного имущества провел первое заседание аукционной комиссии по продаже государственной доли в ООО Инвестиционный союз Лыбидь (ТРЦ Ocean Plaza в Киеве). Стартовую цену на госдолю установили на уровне 1,65 миллиарда гривен.

Економічна Правда По материалам:

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