ОГХК, Ocean Plaza и «Аэрок»: в ФГИУ назвали стоимость объектов большой приватизации — Finance.ua

ОГХК, Ocean Plaza и «Аэрок»: в ФГИУ назвали стоимость объектов большой приватизации
В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов — Ocean Plaza, «Аэрок», гостиница «Украина» и «ОГХК».
Об этом в интервью Forbes Украина заявил глава ФГИУ Виталий Коваль.
По его словам, Фонд государственного имущества ожидает перевыполнить план в 4 млрд грн — под большую приватизацию подпадают активы стоимостью свыше 250 млн грн.
Коваль уточнил, что ФГИ готовит к приватизации такие крупные объекты:
- Ocean Plaza (стартовая стоимость 1,65 млрд грн);
- производитель газобетона — компания «Аэрок» (960 млн грн);
- гостиница «Украина» (1,05 млрд грн);
- производитель титанового сырья — «Объединенная горно-химическая компания» (3,9 млрд грн).
Глава ФГИУ отметил, что сейчас семь разных бизнес-групп, которые интересовались «ОГХК» до войны, на словах подтверждают свою заинтересованность.
План приватизации на 2024 год — 4 млрд грн, но «внутренняя цель — гораздо больше», добавил Коваль.
Напомним, ранее в ФГИУ заявляли, что в планы большой приватизации ФГИУ вошли три государственные компании: «Объединенная горно-химическая компания («ОГХК»), «Одесский припортовый завод» («ОПЗ») и «Центрэнерго».
Фонд госимущества зарегистрировал в госсобственности и получил в управление компанию «Аэрок», ранее принадлежавшую через «Группу ЛСР» (рф) подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову, планирует приватизацию компании в 2024 году.
Фонд государственного имущества провел первое заседание аукционной комиссии по продаже государственной доли в ООО Инвестиционный союз Лыбидь (ТРЦ Ocean Plaza в Киеве). Стартовую цену на госдолю установили на уровне 1,65 миллиарда гривен.
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