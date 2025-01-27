Производитель Oreo Mondelez отказался покинуть рынок россии — Bloomberg Сегодня 09:29 — Фондовый рынок

Производитель Oreo Mondelez отказался покинуть рынок россии — Bloomberg

После вторжения в Украину в 2022 году Mondelez International присоединилась к ряду международных компаний, которые обязались сократить свое присутствие в россии. Впоследствии производитель печенья Oreo и другой кондитерки отказался от этих обязательств, что заставило некоторых акционеров возобновить призывы к большей прозрачности.

Об этом пишет Bloomberg.

«В прошлом году компания изъяла из предварительной заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам слова о том, что она намерена превратить российский бизнес в „самостоятельную“ деятельность, — говорится в публикации. — Она также удалила со своего веб-сайта две политики, описывающие планы по сокращению присутствия в россии».

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Непонятно, что побудило Mondelez удалить эти формулировки, и некоторые акционеры говорят, что они разочарованы недостаточной прозрачностью компании, пишет Bloomberg.

По словам Йохана Флорена, представителя шведского пенсионного фонда AP7, миноритарного акционера Mondelez, в этом году, вероятно, будет представлено новое предложение акционеров, которое потребует большей прозрачности деятельности компании в зонах конфликтов.

«Отмена руководящих принципов относительно россии свидетельствует о том, что компания, возможно, отступает от своих предыдущих обязательств сократить свое присутствие в стране, — говорится в публикации. — Хотя в 3 квартале 2024 года на россию приходилось только 2,9% консолидированного чистого дохода Mondelez, эта доля выросла с 2,7% годом ранее, а доходность остается „выше исторических уровней“, согласно последнему квартальному отчету компании».

Отсутствие прозрачности является главной проблемой в отношениях с Mondelez, сказал Флорен, представитель миноритарного акционера компании.

С начала войны в 2022 году некоторые компании, такие как McDonald’s Corp., Whirlpool Corp. и ресторанная группа Yum! Brands Inc., вообще покинули россию.

Согласно отчету, обнародованному KSE Institute и группам активистов B4Ukraine и Squeezing Putin, в 2023 году Mondelez заплатил российскому правительству $62 млн налогов.

Как сообщалось, в мае 2024 года Европейская комиссия оштрафовала Mondelez International на 337,5 млн евро за 22 случая препятствования трансграничной торговле печеньем, шоколадом и кофе.

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло Mondelez в список международных спонсоров войны.

После этого скандинавские страны начали бойкотировать продукцию компании Mondelez International. Это привело к тому, что производитель Oreo и Milka решил отделить бизнес в россии. По состоянию на март 2024 Mondelez приостановила рекламу и инвестиции в российский бизнес, но прекращать работу не стала.

НВ По материалам:

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