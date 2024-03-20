Правительство отказывается от списка «международных спонсоров войны» от НАПК — Finance.ua

Правительство отказывается от списка «международных спонсоров войны» от НАПК Сегодня 18:33

Кабинет Министров после обращений от стран-партнеров решил отказаться от списка «Международные спонсоры войны» на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Правительство провело расширенное заседание с участием представителей СНБО, СБУ, НАПК, Офиса генпрокурора и послов стран-партнеров, на котором рассмотрели вопросы функционирования страницы «Международные спонсоры войны» на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

МИД доложил о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка «Международных спонсоров войны». И, соответственно, негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии.

Также о неприемлемости распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне отметили в Минюсте. Представители СНБО, в частности, отметили, что необходимости в дополнительных институтах реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций.

В НАПК согласились, что действительно существует вопрос дальнейшего функционирования списка.

После обсуждения присутствовавшие согласились с рядом предложений МИД, Минюста, Минэкономики, СНБО, Национального агентства по предотвращению коррупции.

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В частности, о передаче информации из списка в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики для определения оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектов и подготовке соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО.

Пользователей со страницы «Международные спонсоры войны» переадресуют на веб-сайт СНБО «Государственный реестр санкций».

«Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине», — резюмировали в Кабмине.

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