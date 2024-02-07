Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине — Finance.ua

Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине Сегодня 10:34 — Фондовый рынок

Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​подтвердил, что под Киевом уже строится завод по производству беспилотников Bayraktar в соответствии с достигнутой между двумя государствами договоренностью.

Об этом, как пишет «Европейская правда», он сказал в интервью Reuters в кулуарах Всемирной выставки вооружений в Эр-Рияде.

Читайте также Новый Bayraktar прошел летное испытание

По словам Байрактара, завод по производству турецких дронов в Украине уже строится, и для завершения строительства «нужно около 12 месяцев», после чего компания планирует перейти к установке оборудования и организационной структуры.

«Завод в Украине большой, мы планируем трудоустроить около 500 человек», — сказал он.

Гендиректор Baykar отметил, что завод будет производить около 120 беспилотников в год, но сказал, что их конкретная модель — TB2 или TB3 — пока не выбрана.

Читайте также Производитель Bayraktar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов

Отвечая на вопрос о том, грозит ли планам Baykar полномасштабная война в Украине, Халук Байрактар ​​сказал, что планы «полностью двигаются вперед» и «ничто» не может их остановить.

Напомним, что турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне 2023 года. В следующем месяце началось строительство завода.

Читайте также Компания Baykar получила лицензионные разрешения для производства байракторов в Украине

Экс-министр обороны Алексей Резников ранее говорил, что производящиеся на заводе в Украине беспилотники будут оборудовать двигателями украинского производства. Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar разных категорий.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО «Авиа Венчурс» с целью открытия двух заводов в Украине.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.