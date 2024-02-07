Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине — Finance.ua
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Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине

Фондовый рынок
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Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине
Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине
Генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар ​​подтвердил, что под Киевом уже строится завод по производству беспилотников Bayraktar в соответствии с достигнутой между двумя государствами договоренностью.
Об этом, как пишет «Европейская правда», он сказал в интервью Reuters в кулуарах Всемирной выставки вооружений в Эр-Рияде.
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По словам Байрактара, завод по производству турецких дронов в Украине уже строится, и для завершения строительства «нужно около 12 месяцев», после чего компания планирует перейти к установке оборудования и организационной структуры.
«Завод в Украине большой, мы планируем трудоустроить около 500 человек», — сказал он.
Гендиректор Baykar отметил, что завод будет производить около 120 беспилотников в год, но сказал, что их конкретная модель — TB2 или TB3 — пока не выбрана.
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Отвечая на вопрос о том, грозит ли планам Baykar полномасштабная война в Украине, Халук Байрактар ​​сказал, что планы «полностью двигаются вперед» и «ничто» не может их остановить.
Напомним, что турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне 2023 года. В следующем месяце началось строительство завода.
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Экс-министр обороны Алексей Резников ранее говорил, что производящиеся на заводе в Украине беспилотники будут оборудовать двигателями украинского производства. Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar разных категорий.
В 2019 году Baykar основала в Украине ООО «Авиа Венчурс» с целью открытия двух заводов в Украине.

Оборонно-промышленный комплекс и его развитие во время войны 🧐

По материалам:
Європейська правда
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