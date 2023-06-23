Компания Baykar получила лицензионные разрешения для производства байракторов в Украине — Finance.ua
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Компания Baykar получила лицензионные разрешения для производства байракторов в Украине

Фондовый рынок
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Турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar, компания Baykar получила лицензионные разрешения от властей Турции на производство дронов TB2 и Aknc в Украине. Об этом сообщает Akit, пишет thepage.
«Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине», — сказал генеральный директор Baykar Халюк Байрактар.
Ожидается, что завод будет открыт в 2025 году. Общий объем запланированных инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн.
В Украине Baykar основала ООО «Авиа Венчурс» еще в 2019 году с целью открытия двух заводов в Украине. Ожидается, что именно ООО «Авиа Венчурс» от имени компании Baykar будет заниматься строительством завода, где будут производиться Bayraktar TB2 и AKINCI UCAV.
Проекту способствовало подписание в феврале 2022 года рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли. Соглашение, целью которого является поощрение прямых инвестиций в соответствующую область и создание благоприятных условий для трансфера технологий и использования продукции, предусматривает специальные налоговые и таможенные льготы для турецких инвесторов в аэрокосмический сектор Украины до января 2035 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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