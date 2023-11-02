Новый Bayraktar прошел летное испытание — Finance.ua

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Новый Bayraktar прошел летное испытание

Технологии&Авто
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Новый Bayraktar прошел летное испытание
Новый Bayraktar прошел летное испытание
Беспилотник Bayraktar TB3, созданный турецкой компанией Baykar, прошел 4-часовое лётное испытание.
Об этом сообщил глава совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар ​​в соцсети Х (бывший Твиттер).
«Bayraktar TB3 успешно завершил второе летное испытание, которое длилось 4 часа», — говорится в сообщении.
Как отмечают в компании Baykar, боевой беспилотник Bayraktar TB3 способен совершать взлет и посадку на авианосце с короткой взлетно-посадочной полосой. Кроме задач разведки и наблюдения, он может поражать целые ракеты, расположенные под его крыльями.
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Особенностью конструкции беспилотника являются его складные крылья, позволяющие использование на авианосцах. Размах крыльев составляет 14 метров, длина БПЛА — 8,35 м, высота — 2,6 м. Максимальный взлетный вес — 1450 кг. Крейсерская скорость — 125 узлов, максимальная -160 узлов. Грузоподъемность — 280 кг. Продолжительность работы Bayraktar TB3 без дозарядки — более 24 часов.
Беспилотник способен совершать автономные взлет и посадку, им можно удаленно управлять на значительных расстояниях благодаря возможностям связи в режиме прямой видимости и вне прямой видимости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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