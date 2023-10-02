Производитель Bayraktar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов — Finance.ua
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Производитель Bayraktar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов

Фондовый рынок
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Производитель Bayraktar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов
Производитель Bayraktar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов
Производитель ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкая компания Baykar инвестирует в три проекта в Украине 100 миллионов долларов.
Об этом заявил гендиректор Baykar Халюк Байрактар ​​на Форуме оборонных индустрий в Киеве.
«У нас в Украине три основные инвестиции. Одна из них — завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. Для его завершения понадобится около 1,5 лет. Мы планируем, чтобы здесь работали минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается», — сказал Байрактар.
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Он подчеркнул, что это производство будет самодостаточным, экологичным и взаимовыгодным, поскольку у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона — беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.
«Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка поставок, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции», — отметил руководитель Baykar.
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Напомним, в июле турецкая компания Baykar приступила к строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.
В июне турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
Ранее Baykar зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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