Компания Baykar готовится к первому полету своего беспилотника Bayraktar TB3 — Finance.ua

Компания Baykar готовится к первому полету своего беспилотника Bayraktar TB3 Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

Турецкая компания Baykar готовит новый ударный беспилотник Bayraktar TB3 к первому полету, заявляя, что он может взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой.

Об этом заявил глава правления и технический директор компании Сельчук Байрактар, передает «Укринформ».

По словам директора Baykar, новый Bayraktar станет первым в мире БПЛА, который приземлится и слетит с корабля.

Сам беспилотник сейчас готовят к первому полету на базе центра Baykar в Чорлу в провинции Текардаг на северо-западе Турции.

Сельчук Байрактар ​​также добавил, что Bayraktar TB3 станет первым БПЛА, развернутым на кораблях с короткой взлетной полосой.

Компания Baykar стала первой в мире, которая объявила о разработке боевого беспилотника, способного взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой.

Економічна Правда По материалам:

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