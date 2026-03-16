0 800 307 555
ру
Программа «Промышленный Рамштайн»: 30 млн евро для пострадавших предприятий

Казна и Политика
16
13 марта состоялась встреча министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с представителями Кредитного учреждения для восстановления KfW в Украине, а также руководителем отдела экономического сотрудничества Посольства Федеративной Республики Германия в Киеве Йенсом Бусмой.

Программа «Промышленный Рамштайн»

Украина стремится отстроить современную, устойчивую и интегрированную в ЕС промышленную экономику. И программа Промышленный Рамштайн обеспечивает операционный механизм для достижения этой цели. В частности, сотрудничество с KfW предоставляет возможности для масштабной модернизации нашей промышленности и долгосрочного экономического партнерства между Украиной и Германией", — отметил Алексей Соболев.
Программа «Промышленный Рамштайн», которую Украина запускает вместе с KfW через НУР — это первоначальное соглашение на 30 млн евро, которое должно быть подписано в апреле 2026 года.
Министр подчеркнул, что возобновление производственных мощностей является не только экономической задачей для Украины, но и вопросом европейской экономической безопасности и устойчивости цепей поставок. В этом контексте важно масштабирование архитектуры финансирования «Промышленного Рамштайна» с помощью инструментов KfW, включая гранты, льготные кредиты и гарантии.
Стороны обсудили и другие финансовые возможности при поддержке Германии по восстановлению промышленного оборудования в Украине, возможность согласования немецких программ с гарантийными инструментами ЕС по механизму Ukraine Investment Framework (UIF), а также расширение партнерства немецких промышленных компаний с украинскими производителями по реконструкции.
Присутствующие также отметили важность дальнейшего развития Национального учреждения развития (НУР) и облегчение доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. Утверждение и официальная презентация Стратегии НУР на 2026−2030 годы запланированы на апрель-май этого года. Учреждение планирует привлечь 1,3 млрд евро в течение 2026−2030 годов, что позволит частным финансовым учреждениям вложить в экономику 3,3 млрд евро в виде программ финансирования МСП.
Кроме того, НУР готовит программу финансирования из 140 млн евро финансирования от ЕС в 2026—2027 годах. Правительство поддерживает необходимость дополнительной капитализации НУР для поддержки расширенного портфеля продуктов.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems