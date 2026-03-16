Программа «Промышленный Рамштайн»: 30 млн евро для пострадавших предприятий

13 марта состоялась встреча министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с представителями Кредитного учреждения для восстановления KfW в Украине, а также руководителем отдела экономического сотрудничества Посольства Федеративной Республики Германия в Киеве Йенсом Бусмой.

Украина стремится отстроить современную, устойчивую и интегрированную в ЕС промышленную экономику. И программа Промышленный Рамштайн обеспечивает операционный механизм для достижения этой цели. В частности, сотрудничество с KfW предоставляет возможности для масштабной модернизации нашей промышленности и долгосрочного экономического партнерства между Украиной и Германией", — отметил Алексей Соболев.

Программа «Промышленный Рамштайн», которую Украина запускает вместе с KfW через НУР — это первоначальное соглашение на 30 млн евро, которое должно быть подписано в апреле 2026 года.

Читайте также Почему Германия депортирует украинцев, которые приехали работать из Польши

Министр подчеркнул, что возобновление производственных мощностей является не только экономической задачей для Украины, но и вопросом европейской экономической безопасности и устойчивости цепей поставок. В этом контексте важно масштабирование архитектуры финансирования «Промышленного Рамштайна» с помощью инструментов KfW, включая гранты, льготные кредиты и гарантии.

Стороны обсудили и другие финансовые возможности при поддержке Германии по восстановлению промышленного оборудования в Украине, возможность согласования немецких программ с гарантийными инструментами ЕС по механизму Ukraine Investment Framework (UIF), а также расширение партнерства немецких промышленных компаний с украинскими производителями по реконструкции.

Присутствующие также отметили важность дальнейшего развития Национального учреждения развития (НУР) и облегчение доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. Утверждение и официальная презентация Стратегии НУР на 2026−2030 годы запланированы на апрель-май этого года. Учреждение планирует привлечь 1,3 млрд евро в течение 2026−2030 годов, что позволит частным финансовым учреждениям вложить в экономику 3,3 млрд евро в виде программ финансирования МСП.

Читайте также Германия выделила 160 млн евро на восстановление энергетики Украины

Кроме того, НУР готовит программу финансирования из 140 млн евро финансирования от ЕС в 2026—2027 годах. Правительство поддерживает необходимость дополнительной капитализации НУР для поддержки расширенного портфеля продуктов.

