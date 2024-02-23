Профильный комитет ВР поддержал демобилизацию срочников — Finance.ua

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Профильный комитет ВР поддержал демобилизацию срочников

Казна и Политика
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Профильный комитет ВР поддержал демобилизацию срочников
Профильный комитет ВР поддержал демобилизацию срочников
Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал демобилизацию срочников в Украине. В частности, речь идет о 12 месяцах, в течение которых срочники не могут быть призваны.
Об этом говорится в тексте решения Комитета, пишет РБК-Украина.
«По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроекты (№№ 11 035, 11 035−1) в повестку дня 11-й сессии Верховной Рады Украины. По результатам рассмотрения законопроекта (№ 11 035) в первом чтении принять его за основу и в целом», — говорится в нем.
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При этом среди предложений Комитета, изложенных в документе, указываются и сроки, в течение которых срочников не могут призывать.

Что предусматривает документ

Об этом рассказал секретарь Комитета ВР, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в комментарии Укринформу.
Так, оборонный комитет предлагает установить, что в ходе проведения общей мобилизации и действия правового режима военного положения срочники, срок военной службы которых истек во время военного положения и служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются в запас в сроки, определенные указом Президента Украины.
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В то же время предлагается учесть, что такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас, если они не выразили желания продолжать службу.

Справка Finance.ua:

  • президент Владимир Зеленский зарегистрировал этот законопроект накануне;
  • в Украине уже длительное время обсуждают возможность их увольнения в запас в связи с истечением сроков срочной службы;
  • военные срочной службы имеют возможность переходить на службу по мобилизации.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🔍

По материалам:
РБК-Україна
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