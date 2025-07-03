НБУ возвращает довоенное регулирование банков — Finance.ua

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НБУ возвращает довоенное регулирование банков

Казна и Политика
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НБУ возвращает довоенное регулирование банков
НБУ возвращает довоенное регулирование банков
Национальный банк Украины продолжает возобновлять довоенное регулирование, чтобы повысить устойчивость банковского сектора. Это происходит в рамках реализации Стратегии НБУ и обязательств по Меморандуму об экономической и финансовой политике.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что отменяет НБУ

Отменяются временные особенности применения мер воздействия к банкам и ответственным лицам банковских групп за допущенные нарушения лимитов открытой валютной позиции и пруденциальные нормативы, возникшие с начала полномасштабной войны и вызванные негативными последствиями военной агрессии рф.
Если по состоянию на 3 июля 2025 года у банка есть такие нарушения, к нему не будут применяться санкции при условии, что он подаст в НБУ план действий для поддержки или восстановления капитала и выполнит его в течение трех месяцев.
В то же время банк должен соблюдать установленные ограничения в своей деятельности.
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Кроме того, отменена норма, согласно которой банк, нарушивший лимит общей длинной открытой валютной позиции, в течение 10 дней лишается возможности участвовать в операции с Национальным банком Украины по купле-продаже долларов США.
Эта норма была призвана стимулировать банки соблюдать лимиты валютной позиции в условиях, когда традиционные меры воздействия к нарушителям лимита применялись ограниченно.
Поскольку в настоящее время меры воздействия возобновлены в полной мере, потребности в сохранении таких дополнительных стимулов больше нет, объяснили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите помещений банков;
  • регулятор подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом списке в 2024 году, и добавил в список АО «Идея Банк».
По материалам:
Finance.ua
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