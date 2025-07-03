НБУ возвращает довоенное регулирование банков — Finance.ua

НБУ возвращает довоенное регулирование банков Сегодня 10:01 — Казна и Политика

НБУ возвращает довоенное регулирование банков

Национальный банк Украины продолжает возобновлять довоенное регулирование, чтобы повысить устойчивость банковского сектора. Это происходит в рамках реализации Стратегии НБУ и обязательств по Меморандуму об экономической и финансовой политике.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что отменяет НБУ

Отменяются временные особенности применения мер воздействия к банкам и ответственным лицам банковских групп за допущенные нарушения лимитов открытой валютной позиции и пруденциальные нормативы, возникшие с начала полномасштабной войны и вызванные негативными последствиями военной агрессии рф.

Если по состоянию на 3 июля 2025 года у банка есть такие нарушения, к нему не будут применяться санкции при условии, что он подаст в НБУ план действий для поддержки или восстановления капитала и выполнит его в течение трех месяцев.

В то же время банк должен соблюдать установленные ограничения в своей деятельности.

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Кроме того, отменена норма, согласно которой банк, нарушивший лимит общей длинной открытой валютной позиции, в течение 10 дней лишается возможности участвовать в операции с Национальным банком Украины по купле-продаже долларов США.

Эта норма была призвана стимулировать банки соблюдать лимиты валютной позиции в условиях, когда традиционные меры воздействия к нарушителям лимита применялись ограниченно.

Поскольку в настоящее время меры воздействия возобновлены в полной мере, потребности в сохранении таких дополнительных стимулов больше нет, объяснили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения. Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите помещений банков;

регулятор подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом списке в 2024 году, и добавил в список АО «Идея Банк».

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