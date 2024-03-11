Профессиональным инвесторам в Великобритании разрешили торговать нотами на криптобирже — Finance.ua
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Профессиональным инвесторам в Великобритании разрешили торговать нотами на криптобирже

Криптовалюта
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Финансовый надзорный орган Великобритании позволит признанным инвестиционным биржам выпускать биржевые облигации, обеспеченные криптовалютой. Это стало последним шагом регулятора, проложившего путь к продуктам для торговли цифровыми активами.
Об этом пишет Reuters.
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Эти продукты будут доступны только профессиональным инвесторам, таким как инвестиционные компании и кредитные учреждения, которые имеют право работать на финансовых рынках, говорится в заявлении Управления по финансовому надзору (FCA).
Однако FCA предупредило, что криптовалютные биржевые ноты (ETN) — облигации, выпущенные финансовыми учреждениями, отслеживающими эффективность базовых активов — могут нанести ущерб розничным инвесторам.
Биржи должны обеспечить упорядоченную торговлю и надлежащую защиту инвесторов, заявили в FCA, а криптовалютные ETN должны удовлетворять всем требованиям для листинга в Великобритании.
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FCA заявила, что благодаря более глубокому пониманию и данным за более длительный период торговой истории профессиональные инвесторы теперь могут лучше определить, соответствуют ли криптовалютные ETN их аппетиту к риску.
Лондонская фондовая биржа в отдельном заявлении в понедельник сообщила, что будет принимать заявки на допуск биткойн- и эфирных ETN со II квартала этого года.
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FCA заявило, что криптовалютные ETN — как и деривативы — «плохо подходят для розничных потребителей из-за ущерба, который они несут», добавив, что запрет на криптовалютные ETN и криптовалютные деривативы для розничных потребителей останется в силе.
«FCA продолжает напоминать людям, что криптоактивы имеют высокий уровень риска и в значительной степени не регулируются. Инвестирующие должны быть готовы потерять все свои деньги», — добавили в ведомстве.
По материалам:
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