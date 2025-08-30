Dogecoin & PENGU против XYZVerse (XYZ): потенциал роста на 25 000% в 2025 году — Finance.ua

ПРОМО Dogecoin & PENGU против XYZVerse (XYZ): потенциал роста на 25 000% в 2025 году Сегодня 10:50 — Криптовалюта

Dogecoin & PENGU против XYZVerse (XYZ): потенциал роста на 25 000% в 2025 году

Две популярные мем-монеты и их растущий конкурент привлекают внимание благодаря огромным показателям роста, ожидаемым в следующем году. Среди трейдеров разгорается дискуссия о том, какой токен может принести огромную прибыль. Невидимые факторы, смелые прогнозы и новые конкуренты ставят эти цифровые монеты в центр внимания, обещая удивительные результаты для тех, кто внимательно следит за ситуацией.

Pudgy Penguins (PENGU)

PENGU охладился. Цена снизилась на 0,84% за последние 7 дней и на 20,60% за 30 дней, но все еще показывает рост на 245,21% за 6 месяцев. Сейчас он торгуется около 0,033 доллара в диапазоне 0,0295−0,0379 доллара. Краткосрочные настроения осторожные, долгосрочный график остается оптимистичным.

Монета находится почти на одном уровне со своим 10-дневным SMA в 0,0301 доллара и 100-дневным SMA в 0,0308 доллара. RSI на уровне 48,88 и стохастик на уровне 47,55 сигнализируют о балансе. MACD слегка отрицательный. Прорыв выше 0,0379 доллара приведет к появлению потолка в 0,0416 доллара и сгладит недавнее месячное падение.

Если покупатели преодолеют отметку в 0,0416 доллара, следующей целью станет 0,0500 доллара, что примерно на 50% выше текущей цены. Такой скачок восстановит динамику. Если продавцы вмешаются, следите за поддержкой в 0,0249 доллара; пробой этой отметки откроет путь к 0,0165 доллара и возможному падению на 45%. До прорыва ожидайте дальнейших колебаний в диапазоне.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже CEX

XYZVerse ($XYZ) — это мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара на этапе предпродажи.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 15 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,005 доллара.

На следующем 14-м этапе предпродажи стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,01 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но выпустила тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же настроем, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, борющийся за подъем в рейтингах и выход на вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, и команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin торгуется в диапазоне от 0,21 до 0,25 доллара. За последние 7 дней он вырос на 3,86%, но 30-дневный график показывает небольшое снижение на 0,31%. Тем не менее, монета стоит на 8,08% выше, чем 6 месяцев назад, что указывает на устойчивый восходящий тренд, который поддерживает интерес со стороны быков.

Покупатели пробуют пробить отметку в 0,25 доллара. Первый потолок находится на уровне 0,27 доллара, что примерно на 8% выше. Прорыв может открыть путь к 0,30 доллара, что на 20% выше текущего уровня. Если продавцы вмешаются, цена может упасть на 14% до 0,19 доллара или на 30% до 0,1541 доллара. Эти диапазоны будут определять следующее движение.

Динамика остается неизменной. 10-дневная и 100-дневная средние цены находятся на уровне 0,22 доллара, поэтому DOGE колеблется вблизи справедливой стоимости. Нейтральный RSI подтверждает эту точку зрения. В случае роста объема торгов, вероятность роста до 0,27 доллара до конца месяца высока. Неспособность преодолеть этот уровень, скорее всего, приведет к падению цены обратно в канал 0,21−0,25 доллара.

Заключение

PENGU и DOGE выглядят надежно в текущем бычьем тренде, но первый мемкоин для всех видов спорта XYZVerse, с силой сообщества и целью, выделяется как вероятный большой победитель.

