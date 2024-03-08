Интересуются ли украинские женщины криптовалютой — Finance.ua

Интересуются ли украинские женщины криптовалютой
Среди украинских женщин растет интерес к криптовалютам и блокчейну.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Binance.
Как выяснилось, большинство опрошенных украинских женщин воспринимают криптовалюту как возможность дополнительного дохода и путь к финансовой свободе.
Почти половина участниц (45%) считают себя новичками в мире криптовалют. Несмотря на возрастные и гендерные стереотипы, украинские женщины активно вовлекаются в криптосообщество.
«Это свидетельствует об их открытости к новым технологиям и желании учиться. Они не только пользователи цифровых активов, но и активные участницы нового рынка, готовые вносить свой вклад в развитие этой сферы», — отмечают авторы исследования.
Ценность криптовалют
Для большинства украинских женщин основными преимуществами криптовалют являются возможности для инвестиций (35,85%) и финансовая свобода (31,13%).
Возраст
Наибольшую активность в криптосообществе проявляют женщины в возрасте 26 — 36 лет (36,79%). За ними следуют респонденты в возрасте 18 — 25 лет (27,36%) и 36 — 45 лет (25,47%).
Менее представлены возрастные категории 46−55 лет (7,55%) и 56+ лет (2,83%).
Мотивация
Основными мотиваторами к заинтересованности криптовалютами стали «друзья, семья, коллеги по работе» (38,68%) и «информация из СМИ, интернета, социальных сетей» (34,91%).
Время
38,68% украинских женщин, занимающихся криптовалютами, ответили, что смогли постичь основы рынка за несколько месяцев.
Идентификация в криптосообществе
Почти половина опрошенных (45,28%) признают, что они находятся еще на этапе освоения криптовалют. Правда, немало тех, кто активно идентифицирует себя как инвесторы (20,75%) и ходлеры (17,92%).
Лишь 11,32% опрошенных связывают свою основную деятельность с криптовалютами или блокчейном, указывая на значительный потенциал для роста в этой области.
Курс криптовалют к доллару 💸
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