Продление «торгового безвиза»: в Минэкономики рассказали об ограничениях со стороны ЕС — Finance.ua

Продление «торгового безвиза»: в Минэкономики рассказали об ограничениях со стороны ЕС Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Продление «торгового безвиза»: в Минэкономики рассказали об ограничениях со стороны ЕС

В понедельник, 13 мая, Совет ЕС окончательно одобрил продление еще на 12 месяцев режима беспошлинной торговли для Украины. Режим вступил в силу в июне 2022 года и теперь будет применяться до июня 2025 года.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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«Это чрезвычайно важный аспект политической поддержки для Украины, несмотря на всю чувствительность вопроса торговли аграрной продукцией. Большая часть украинских товаров экспортируется в ЕС без ограничений на основании Соглашения об ассоциации. В частности, все промышленные товары уже не облагаются пошлиной. Автономные торговые преференции ЕС касаются аграрных товаров, полностью либерализованных в Соглашении. Это 36 категорий товаров, на которые предусмотрены тарифные квоты, а также товары, к которым применяется система входных цен. С июня 2022 года эти ограничения сняты, и теперь полная свобода торговли будет действовать до июня 2025», — пояснила Свириденко.

Также автономные торговые преференции ЕС предполагают, что не будут применяться антидемпинговые и защитные меры для металлургической продукции.

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В то же время резкое изменение торговых потоков между Украиной и ЕС, в частности резкое увеличение торговли отдельными товарами через соседние государства-члены ЕС, привело к целому ряду негативных решений, в частности, к блокированию границы.

«Уже долгое время мы работаем и с правительствами соседних государств и с институтами ЕС по устранению этих явлений. Как реакция на них — в Регламенте ЕС относительно продления автономных торговых преференций содержатся положения об особых защитных мерах, в частности, и автоматических мерах по кукурузе, мясу птицы, сахару, овсу и крупам. Самое главное заключается в том, что и Украина, и ЕС согласовали, что это продление автономных торговых преференций будет последним и до лета следующего года стороны обновят Соглашение об ассоциации таким образом, чтобы установить предполагаемые условия торговли на период до вступления в ЕС», — рассказала Свириденко.

По ее словам, такие переговоры будут касаться не только пошлин на аграрные товары, которые еще не либерализованы, но и производственных стандартов, таким образом, чтобы снять предубеждения относительно украинской продукции.

«Также правительство будет пытаться достичь снятия всех временных мер, которые приняли соседние государства-члены ЕС и Украина и которые противоречат логике открытой торговли между нами», — добавила министр экономики.

В настоящее время ЕС занимает 65% в экспорте и 51% в импорте в Украину и является якорным торговым партнером для Украины.

Справка Finance.ua:

13 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Совет ЕС окончательно принял продолжение автономных торговых мер для Украины, которые предусматривают приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС;

обновленные АЗТ вступят в силу 6 июня и будут действовать до 5 июня 2025 года.



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